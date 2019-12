Bogdan Andone asteapta PLECAREA lui Alibec de la Astra: "M-as bucura sa plece!" Antrenorul echipei a multumit conducerii pe care o CRITICA dupa meciul cu CFR

Astra s-a impus in ultimul meci din acest an in Liga 1, iar acum se afla pe primul loc in clasament, prin autogolul lui Alexandru Rauta si golurile lui Begue si Alibec. La finalul meciului, antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Andone, a vorbit despre posibilitatea plecarii lui Denis Alibec.



"Nu s-au distrat, au avut inspiratia pe faza ofensiva. Dupa eliminare a intervenit o relaxare, a fost greu sa ii capacitez si la pauza. Dupa golul cu 3-0, au cedat efectiv.

Merita felicitati pentru efort si pentru tot sezonul toamna-iarna. A lipsit jumatate de echipa, le-am spus, aveam incredere totala in toti jucatorii din cadrul grupului, indiferent ca joaca sau nu mai mult. Toti jucatorii trebuie sa demonstreze ca merita sa faca parte din lot, care este pe locul 1, in momentul de fata, in Liga 1.

M-as bucura pentru Alibec sa faca pasul in strainatate, sa castige bani multi, sa joace la nivel profesionist. Ma bucur pentru el ca si-a dorit in aceasta seara sa joace, a venit dupa o mica accidentare, a dat dovada ca e jucator de caracter, nici nu a vrut sa il schimb.

Domnul Nicolae are superstiti, au reusit sa plateasca o parte din restante, e important pentru jucatori, vreau sa ii multumesc pentru sansa acordata de a antrena echipa. Si lui Dani Coman care zi de zi si meci de meci e alaturi de noi si ne sustine.

Important e ca am strans puncte, ca suntem 95% in play-off, vom vedea ce va fi peste iarna. E important ca avem puncte extraordinar de multe. Vreau sa le multumesc celor din staff-ul meu ca sunt alaturi de mine si muncesc extrem de mult.

Nu va pleca Budescu la CFR 100%", a declarat Bogdan Andone la finalul meciului.