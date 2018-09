Ce anunt surpriza a facut Anamaria Prodan chiar de ziua lui Reghecampf! Vestea l-a luat prin surprindere pe antrenor

Laurentiu Reghecampf implineste 43 de ani.

Sotii Reghecampf nu sunt impreuna de ziua lui Laurentiu Reghecampf, care implineste azi 43 de ani. Anamaria i-a facut mai multe surprize insa fostului antrenor de la FCSB. Mesaje din partea copiilor pe Instagram, dar si o veste care l-a luat prin surprindere pe Reghe. "Vreau sa am gemeni, chiar daca asta inseamna sa ma ingras 300 de kilograme", a spus Anamaria in Libertatea.

"As vrea sa am un bebe. Doamne, ce mi-as dori! Pot sa ma fac si de 300 de kilograme, dar sa fac doi bebelusi, nu unul. Acum am nevoie, nu vezi ca nu a mai ramas niciun copil in casa? Toti au plecat. Mai e putin si pleaca si Bebe. Imi zice ca incep cantonamentele si ma roaga sa-l las in pace. De semnat, a semnat din burta cu mine ca impresar, dar la cantonament nu mai pot fi mama sau Nuti, se duce singurel. Daca-l vezi… e mai mare geanta de antrenament decat el!”, a spus Anamaria Prodan.



Reghe lucreaza in Emirate, iar Ana abia asteapta sa mearga alaturi de el. "Nu prea pot sa retraiesc adolescenta cu Laur, daca eu sunt in Romania. Poate doar telepatic… Dupa ce termin filmarile pentru „Gospodar fara pereche”, dupa ce termin perioada de transfer, dupa ce pleaca si copiii care unde pleaca si apoi o sa merg si eu la sotul meu”, a mai spus agenta.