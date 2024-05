După ce am analizat posturile din față, trecem acum la mijlocașii centrali. Iordănescu a anunțat deja un lot preliminar de 28 de jucători, din care 26 vor ajunge la turneul final, așa că nu mai mergem pe supoziții, ci îi știm în mare pe cei aleși. Pentru titularizarea la Euro, se bat 7 mijlocași centrali, pe care îi prezentăm mai jos alături de cifrele lor din campionatele în care au jucat în 2023/2024.

Nicolae Stanciu, Damac (Saudi Pro League, Arabia Saudită), cotă de piață 5.000.000 de euro

- 31 de ani, 4 goluri, 7 pase decisive în 27 de meciuri din campionat, toate ca titular, a jucat în medie 86 de minute per joc.

- a înscris în medie un gol la 579 de minute.

- procentaj de 83,5% în precizia paselor per meci.

- 2,8 șuturi per meci.

- 1 șut pe poartă per partidă.

- 4,7 mingi recuperate per joc.

Experiența la națională: 68 de selecții / 14 goluri.

Stanciu este liderul actualei naționale, dar vă spun sincer că pe mine m-a impresionat decât arareori. Cu doar 14 goluri în 68 de selecții, ascuns undeva în Arabia Saudită, cu cifre modeste în acest sezon la echipa de club, ajuns la 31 de ani, Nicoale a rămas un Nicușor al fotbalului românesc.

În actualele preliminarii, a dat trei goluri, nici rău, dar nici bine, ținând cont de adversarii întâlniți.

Pe de altă parte, nici nu vine altcineva din urmă ca să-l înlocuiască, așa că e sigur de titularizare și la Euro.

E singurul dintre cei 7 care are un procentaj de peste două șuturi per meci, ba chiar aproape de trei. Măcar din punctul ăsta de vedere, are cine să tragă la poartă.

Răzvan Marin, Empoli (Serie A, Italia), cotă de piață 2,5 milioane de euro

- 28 de ani, 0 goluri, 3 pase decisive în 29 de partide (19 ca titular) în campionat, a jucat în medie 60 de minute per meci.

- 80% procentaj în acuratețea paselor.

- 1,1 șuturi per meci.

- 0,3 șuturi pe poartă per partidă.

- 3 mingi recuperate per meci.

Experiență la națională: 54 de selecții / 3 goluri.

E în regres față de sezonul anterior, când a jucat 34 de meciuri în Seriea A, dintre care 33 ca titular, și când mai apărea și la finalizare: 2 goluri și 4 asaisturi.

Ce-i drept, profilul lui e unul defensiv, dar nu are cifre extraordinare nici la mingi recuperate.

Răzvan Marin a pierdut trenul ascensiunii în carieră atunci când a fost la Ajax, dar n-a făcut față.

Compensează prin capacitate de efort și printr-un joc așezat, inteligent.

Alexandru Cicâldău, Konyaspor (Superlig, Turcia), cotă de piață 3,3 milioane de euro

- 26 de ani, 1 gol, 0 pase decisive în 30 de partide jucate (22 ca titular) în campionatul Turciei, a jucat în medie 66 de minute per meci.

- 79% precizia paselor.

- 1,4 șuturi la poartă per meci.

- 0,3 șuturi pe poartă per partidă.

- 2,4 mingi recuperate per joc.

Experiență la națională: 36 de selecții / 4 goluri.

Nu l-am văzut jucând în campionatul Turciei, dar statisticile lui spun multe despre forma din acest sezon, adică despre lipsa de formă. E cel mai slab dintre cei șase convocați de Iordănescu pentru mijlocul terenului, va fi mai degrabă o rezervă care va intra pe parcurs sau deloc.

În preliminarii a prins doar două meciuri ca titular și, între timp, nu și-a depășit condiția.

Marius Marin, Pisa (Serie B, Italia), cotă de piață 1,6 milioane de euro

- 25 de ani, 2 goluri, 2 pase decisive în 33 de meciuri jucate în acest sezon din divizia a doua italiană, a stat pe teren în medie 85 de minute per joc.

- 86% acuratețea paselor.

- 0,8 șuturi pe meci.

- 0,3 șuturi pe poartă per joc.

- 5,9 mingi recuperate per partidă.

Experiență la națională: 16 selecții / 0 goluri.

Foarte bun recuperator, apare rar la finalizare, dar, oricum, are cifre mai bune la acest capitol decât Răzvan Marin și Cicâldău.

Nu m-a impresionat niciodată în mod deosebit când a intrat pe teren la națională, dar ar arătat spirit anticipativ și a alergat mult, iar selecționerul are nevoie de oameni ca el.

A fost introdus de trei ori din primul minut în trecutele preliminarii.

Darius Olaru, FCSB (Superliga, România), cotă de piață 6,5 milioane de euro

- 26 de ani, 15 goluri, 5 pase decisive în 36 de meciuri jucate (35 ca titular), cu o medie de 84 de minute per partidă.

- a dat în medie un gol la 201 minute.

- 75% precizia paselor.

- 1,8 șuturi per meci.

- 0,7 șuturi pe poartă per meci.

- 5,6 mingi recuperate per joc.

Experiență la națională: 16 selecții / 0 goluri.

Dacă ne uităm la cifrele ofensive, Olaru ar trebui să fie titular la Euro. Un gol la 201 minute reprezintă un reper important, doar că el a fost realizat în modestul campionat românesc. Și la mingi recuperate, proaspătul campion cu FCSB stă mai bine decât câțivaa dintre concurenții lui de la mijloc.

Dar Olaru are și ceva probleme: 1. i se tulbură uneori gândirea și pasează la adversar, 2. se aruncă de multe ori cu capul înainte în dueluri care pot fi rezolvate cu mai mult discernământ și 3. simulează des și se vaită aproape la fiecare contact.

În plus, de câte ori a intrat la națională, nu a lăsat ceva în urmă.

Adrian Șut, FCSB (Superliga, România), cotă de piață 2,3 milioane de euro

- 25 de ani, 3 goluri, o pasă decisivă în 36 de meciuri, toate ca titular, cu o medie de 87 de minute per partidă.

- 83% precizia paselor.

- 1,3 șuturi per meci.

- 0,3 șuturi pe poartă per partidă.

- 6,1 mingi recuperate per joc.

Experiență la națională: 1 selecție / 0 goluri.

Îmi place băiatul! Modest, muncitor, alergător, bun recuperator de mingi din ghetele adverse, deține astfel câteva atuuri ca să joace la turneul final. Singura deficiență este că nu are experiență la acest nivel și nu cred că selecționerul are curajul să-l folosească. Ba chiar nici nu sunt atât de convins că-l va punepe lista celor 26 pentru Euro.

Constantin Grameni, Farul Constanța (Superliga, România), cotă de piață 2.000.000 de euro

- 21 de ani, 3 goluri, 2 pase decisive în 39 de meciuri (33 ca titular), a jucat în medie 74 de minute per partidă.

- 80% acuratețea paselor.

- 0,7 șuturi la poartă per meci.

- 0,3 șuturi pe poartă per partidă.

- 6,6 mingi recuperate per joc.

Experiență la națională: 0 selecții (debutant).

În campionatul trecut, a fost mult mai activ și mai precis în acțiunile lui. A dat 6 goluri și 4 pase decisive (față de trei cu două sezonul ăsta) – practic, la jumătate de potențial. După ce a luat titlul cu Farul, am spus că ar trebui să fie titular la națională în viitorul apropiat. Acum, nu mai am aceeași părere, e posibil chiar să nu prindă lotul final, dacă nu vor interveni accidentări în rândul celor 6 de mai sus. Dar, atenție, are cea mai bună medie dintre cei 7 prezentați în acest articol la mingi recuperate per meci!

Concluzii. Dacă ar fi după mine, dar nu e, aș merge pe mâna lui Șut, cel puțin la primul meci cu Ucraina. Bineînțeles, alături de senatorul Stanciu și, posibil, de Răzvan Marin sau de Marius Marin. Există, însă, posibilitatea ca Șut nici măcar să nu se regăsească în lotul pentru turneul final.

Eu l-aș lăsa acasă în primul rând pe Cicâldău, iar apoi aș aștepta să mai crească Grameni, adică să rămână și el în afara lotului. Să vedem însă ce va decide selecționerul după amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein.