Gică Hagi are viitorul asigurat! "Intrarea în play-off mi-a dat curaj"

Farul Constanța, sub comanda lui Gică Hagi, a dominat întâlnirea încă de la început, deschizând scorul în minutul 22 printr-o execuție superbă a lui Louis Munteanu. Pe finalul primei reprize, echipa de pe litoral a continuat să preseze și a reușit să înscrie din nou, de această dată prin Ionuț Cojocaru.

În partea a doua a meciului, Farul Constanța și-a menținut ritmul ofensiv, Constantin Grameni a marcat un gol în minutul 68, măritând avantajul echipei sale. Deși CFR Cluj a reușit să reducă din diferență în minutul 76, prin golul lui Philip Otele, speranțele unei reveniri au fost rapid spulberate de reușita lui Ionuț Cojocaru în minutul 78. Tabela a fost definitiv stabilită de către Cristi Ganea, care a înscris în minutul 83, aducând scorul final la 5-1 în favoarea Farului Constanța.

"Regele" are viitorul asigurat

După meci, antrenorul Farului, Gică Hagi, a lăudat trio-ul din atac, format din Ionuț Cojocaru, Louis Munteanu și Grigoryan, evidențiind talentul lor.

Hagi a vorbit și despre importanța oferirii de minute de joc tinerilor și a exprimat speranța ca aceștia să continue să progreseze și să fie ambițioși.

Antrenorul Farului a subliniat și strategia echipei de a integra jucători tineri, menționând că intrarea în play-off i-a oferit curajul să facă asta. El a precizat că există și alte talente ascunse în echipă care vor avea șansa să demontreze meciurile viitoare.

"Sunt trei jucători talentați, care, ușor, ușor, demonstrează că merită să joace în prima ligă, au talent. Să continue așa, au multe de invățat, să capete experiență, să aibă aceeași ambiție, să muncească mult, fiindcă, contează foarte mult. Dacă fiecare dintre ei va progresa, va invata.

Fiecare meci e o experiență și eu cred că ambiția face diferența și sper ca ei să fie ambițioși. Atât și Narek (n.r - Narek Grigoryan), și Narek este un jucător foarte bun."

Vorbind despre accidentarea lui Ionuț Cojocaru, "Regele" a declarat că: "Se intâmplă, are nevoie de minute, are nevoie de meciuri mari, are talent mult și sperăm să revină." a declarat Gică Hagi, după meci.

Multe talente sunt pe drum

"Intrarea în play-off mi-a dat curaj să îi bag și pe jucătorii tineri care au jucat mai puțin în acest an. În fiecare compartiment am adus câte unu, doi, că nu am putut să îi pun pe toți, mai sunt și alții pe banca, îi veți vedea și pe altii, am să aducem mult. Identitatea noastră asta este, avem mulți jucători și veți vedea."

"Erau pe bancă, nu ați văzut cați erau pe bancă? Nu știam pe care să îl mai bag, acum trebuie să plece și la semifinală (n.r a Ligii de Tineret), miercuri avem meci, a început perioada aia din an în care suntem foarte aglomerati." a concis "Regele".