Scorul a fost deschis în minutul 56 de Anzor Mekvabishvili, care a trimis un șut spectaculos de la aproximativ 23 de metri, după o acțiune prelungită de atac.

Cinci minute mai târziu, Assad Al-Hamlawi a făcut 2-0, cu o lovitură de cap precisă, după centrarea lui Carlos Mora.

Craiova a mai înscris o dată prin Matei Ilie, în minutul 73, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Filipe Coelho: „Nu mă gândesc la titlu”

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre lupta pentru titlu.

„Ne bucurăm fiindcă putem fi pregătiți să jucăm cu celelalte echipe mari. Toate nopțile de genul acesta sunt speciale. Uneori trebuie să arăți emoție echipei, alteori să fii calm. Astăzi cred că am făcut o treabă bună și merităm cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă pentru noi.

Cea mai proastă parte din fotbal este când jucătorii sunt accidentați. Isenko trece printr-un moment greu și cred că grupul a dedicat această victorie pentru el. Am văzut și fanii mult mai implicați, iar sprijinul lor ne-a ajutat foarte mult”, a declarat tehnicianul portughez.

Întrebat despre șansele la titlu, Coelho a evitat să facă promisiuni.

„Nu mă gândesc la titlu. Încă de la prima conferință m-ați întrebat despre asta și nu am promis titlul. Este o luptă între șase echipe și vom vedea la final. Clasamentul este foarte echilibrat și punctele vor fi greu de obținut”, a mai spus antrenorul.

După acest succes, Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte și a egalat-o pe Universitatea Cluj în fruntea clasamentului. Cele două echipe au acum un avans de cinci puncte față de FC Rapid București, ocupanta locului trei.