Liviu Antal a marcat din nou în Lituania! Lider în topul golgheterilor este un fost jucător de la Farul Constanța

Liviu Antal a marcat din nou în Lituania! Lider în topul golgheterilor este un fost jucător de la Farul Constanța Stranieri
Atacantul de 36 de ani se simte excelent la Zalgiris Vilnius.

Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris Vilnius / Foto: Facebook FK Zalgiris Vilnius
Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris
Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Dziugas Telsiai cu scorul de 3-0, duminică, în deplasare, în etapa a 10-a a primei ligi lituaniene de fotbal.

Antal a deschis scorul din penalty (30), a primit un cartonaş galben (36) şi fost înlocuit în minutul 66.

Celelalte goluri ale oaspeţilor au fost înscrise de Iuri Kendiş (62) şi de Bryan Teixeira (90+6).

Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius 0-3, cu Liviu Antal și Grigore Turda integraliști la învingători

Fundaşul român Grigore Turda a fost integralist la oaspeţi.

Antal are 4 goluri marcate în 10 partide pentru Zalgiris, liderul clasamentului golgheterilor fiind belgianul Amine Benchaib (Kauno Zalgiris), fost jucător la CS Mioveni şi Farul, cu 7 goluri.

În clasament, Kauno Zalgiris este lider, cu 25 de puncte, urmată de Transinvest, cu 17 puncte, Dziugas Telsiai, 17 puncte, Suduva, 16 puncte, Zalgiris Vilnius, 15 puncte etc. Agerpres

Foto și video: FK Žalgiris Vilnius

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
FC Argeș - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii continuă cursa pentru titlul de campioană
Ştefan Lătescu, a patra victorie în Glory! Românul a îmblânzit „Pantera” Iuri Fernandes
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”



Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Gigi Becali se întâlnește azi cu Elias Charalambous! Ce va face FCSB în cazul unui nou refuz
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Conference League, turul 2 preliminar: toate rezultatele + dueluri și goluri românești!
Liviu Antal s-a distrat cu echipa lui Vlad Dragomir! A învins-o de unul singur
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele într-un alt campionat!
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul român
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, prezentat la noua echipă din străinătate!
Anunț oficial în cazul fundașului care a fost dorit de FCSB
stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

