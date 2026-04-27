Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Dziugas Telsiai cu scorul de 3-0, duminică, în deplasare, în etapa a 10-a a primei ligi lituaniene de fotbal.
Antal a deschis scorul din penalty (30), a primit un cartonaş galben (36) şi fost înlocuit în minutul 66.
Celelalte goluri ale oaspeţilor au fost înscrise de Iuri Kendiş (62) şi de Bryan Teixeira (90+6).
Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius 0-3, cu Liviu Antal și Grigore Turda integraliști la învingători
Fundaşul român Grigore Turda a fost integralist la oaspeţi.
Antal are 4 goluri marcate în 10 partide pentru Zalgiris, liderul clasamentului golgheterilor fiind belgianul Amine Benchaib (Kauno Zalgiris), fost jucător la CS Mioveni şi Farul, cu 7 goluri.
În clasament, Kauno Zalgiris este lider, cu 25 de puncte, urmată de Transinvest, cu 17 puncte, Dziugas Telsiai, 17 puncte, Suduva, 16 puncte, Zalgiris Vilnius, 15 puncte etc. Agerpres
