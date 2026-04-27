Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris Vilnius / Foto: Facebook FK Zalgiris Vilnius

Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Dziugas Telsiai cu scorul de 3-0, duminică, în deplasare, în etapa a 10-a a primei ligi lituaniene de fotbal.

Antal a deschis scorul din penalty (30), a primit un cartonaş galben (36) şi fost înlocuit în minutul 66.

Celelalte goluri ale oaspeţilor au fost înscrise de Iuri Kendiş (62) şi de Bryan Teixeira (90+6).