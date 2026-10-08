Mihai Popescu s-a accidentat înainte de startul acestui sezon, în timp ce Drăguș a bifat doar două meciuri în tricoul roș-albaștrilor înainte de a acuza probleme.

Ciprian Marica: ”Mă aștept ca Reghe să fie experimentat, să îi explice patronului!”

Ciprian Marica este de părere că accidentarea lui Denis Drăguș a venit și ca urmare a dorinței lui Gigi Becali de a-l vedea cât mai repede la treabă pe atacantul venit de la Trabzonspor. Fostul internațional consideră că Gigi Becali ar fi trebuit să aibă mai multă răbdare în privința fotbalistului, în contextul în care Denis Drăguș nu a jucat deloc în ultima perioadă.

Mai mult, Marica spune că nici Marius Baciu, fostul antrenor al roș-albaștrilor, nu a știut cum să gestioneze situația și crede că antrenorul ar fi trebuit să îi explice finanțatorului de la FCSB care sunt riscurile atunci când un jucător revine pe teren după o perioadă lungă de inactivitate.

Marica este convins că Laurențiu Reghecampf va gestiona diferit situația lui Denis Drăguș, dar și pe cea a lui Mihai Popescu, și nu îi va arunca din prima în luptă pe cei doi jucători care sunt aproape să revină pe teren.

”Și cu jucătorii ăștia care revin după accidentare, băi, trebuie să știi să îi iei ușor. Inclusiv cu accidentarea lui Drăguș, a venit băiatul de câteva zile, «Hai, bagă-l să joace titular și dă-i drumul la treabă!».

Vine dintr-un campionat puternic în care n-a jucat. Are o perioadă lungă în care nu a jucat! Lasă-l ușor! Trebuie să știi să îi dai minute puțin câte puțin. Așa și la Popescu. Mă aștept ca Reghe să fie experimentat, să îi explice patronului.

Probabil, patronul va fi euforic, să își dorească să joace și Drăguș, și Popescu, să reintre, să facă, pentru că ei au fost foarte buni pentru nivelul nostru aici în România. Tu, ca antrenor, trebuie să ai capacitatea să îl convingi, să îl faci să înțeleagă că au nevoie de timp și că nu pot funcționa bătând din palme, lucru pe care nu l-a reușit fostul antrenor Baciu”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.