„Furtună în deșert“ se anunță, vineri, când va continua etapa a 5-a a primei ligi din Qatar. Pentru că cel mai așteptat duel, Al-Sadd – Al-Arabi, e programat în a doua zi din această rundă.

Pentru iubitorii fotbalului din țară, partida e interesantă, în contextul în care va fi o confruntare între Răzvan Lucescu și Cosmin Contra. Primul, numit în funcție din vară, a dus Al-Sadd pe locul 1 în clasament și tocmai a fost ales „Antrenorul lunii“ în Qatar, atât în august, cât și în septembrie. De partea cealaltă, „Guriță“ traversează deja al doilea sezon, în Qatar Stars League, după ce în primul a reușit să ia Al-Arabi de pe penultimul loc și să o ducă în prima parte a clasamentului. În acest moment, echipa lui Contra e pe 5, la șase puncte de Al-Sadd, liderul campionatului.

Avertismentul lui Răzvan Lucescu: „Al-Arabi, o echipă luptătoare“

Meciul Al-Sadd – Al-Arabi se va juca, vineri, de la ora 20:00, ora României. Prezent, astăzi, la întâlnirea cu jurnaliștii din Qatar, Răzvan Lucescu a avertizat că partida cu echipa lui Contra se anunță una deosebit de dificilă.

„Le-am spus și jucătorilor că trebuie să abordăm acest meci cu concentrare maximă. Pentru că va fi o partidă complicată. Al-Arabi e o echipă luptătoare, care nu renunță în niciun moment. De asemenea, le-am atras atenția că ne așteaptă un meci cu o echipă foarte puternică din punct de vedere fizic. Trebuie să jucăm la capacitatea noastră maximă, dacă vrem să câștigăm. Din minutul 1, trebuie să încercăm să preluăm controlul și să ne asigurăm că jocul se va derula, așa cum vrem noi“, a spus Lucescu jr.

Acesta a insistat că modul în care vor ieși echipele, după această pauză competițională, poate avea surprize, Atât plăcute, cât și neplăcute.

„O întrerupere a campionatului, pentru o perioadă atât de lungă, reprezintă mereu un semn de întrebare pentru antrenor. În următoarele săptămâni, programul nostru va fi plin. Avem zece meciuri până la finalul lunii noiembrie. Deocamdată însă, trebuie să ne gândim doar la acest meci cu Al-Arabi“, a încheiat Răzvan Lucescu.

În primele sale cinci partide interne, în campionat și în cupă, Al-Sadd a bătut tot. Apoi însă, în prima etapă din Champions League, formația din Doha a fost zdrobită de Esteghlal Teheran (Iran) cu 3-0.