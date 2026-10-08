Sport.ro a realizat în urmă cu câteva luni un interviu amplu cu Ramona Verman, chiar în Bacău, orașul său natal. Atleta a vorbit atunci despre mai multe aspecte ale carierei, iar una dintre întrebări a vizat sportul pe care l-ar fi ales dacă atletismul nu ar fi existat în viața ei.
„Dacă ar fi să faci orice alt sport, ce ai alege?”, a fost întrebarea pusă de jurnalistul Sport.ro Ionuț Stoica.
„Hmmm, cred că tenis. Mi se pare foarte drăguț să fii îmbrăcată așa, în rochițe. Mi se pare așa, mai feminin”, a răspuns Ramona Verman.
Cine este Ramona Verman
Verman este specializată în săritura în lungime și este antrenată de Aura Balaban. A început cu probe combinate, iar ulterior s-a concentrat pe lungime.
În 2025, a devenit campioană europeană U23, cu 6,60 metri, iar în 2026 a obținut primul său titlu internațional la senioare, la Campionatele Balcanice de la Volos. A câștigat concursul cu 6,78 metri.
Tot în 2026, sportiva de la CSM Bacău a ocupat locul 6 la Campionatele Mondiale de sală de la Torun, cu 6,72 metri. La Campionatele Europene de la Birmingham, Verman a reușit 6,81 metri în calificări și s-a calificat în finală, unde a încheiat pe locul 10, cu 6,51 metri.