VIDEO EXCLUSIV Ce sport ar fi ales Ramona Verman dacă atletismul n-ar fi existat în viața ei: „Mi se pare mai feminin”

Ce sport ar fi ales Ramona Verman dacă atletismul n-ar fi existat în viața ei: „Mi se pare mai feminin” Atletism
Ionut Stoica
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Legitimată la CSM Bacău, Ramona Verman a cucerit în această vară titlul balcanic la senioare, cu o săritură de 6,78 metri, rezultat care a reprezentat și un nou record personal.

TAGS:
Ramona Verman
Din articol

Sport.ro a realizat în urmă cu câteva luni un interviu amplu cu Ramona Verman, chiar în Bacău, orașul său natal. Atleta a vorbit atunci despre mai multe aspecte ale carierei, iar una dintre întrebări a vizat sportul pe care l-ar fi ales dacă atletismul nu ar fi existat în viața ei.

„Dacă ar fi să faci orice alt sport, ce ai alege?”, a fost întrebarea pusă de jurnalistul Sport.ro Ionuț Stoica.

„Hmmm, cred că tenis. Mi se pare foarte drăguț să fii îmbrăcată așa, în rochițe. Mi se pare așa, mai feminin”, a răspuns Ramona Verman.

Cine este Ramona Verman

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Verman este specializată în săritura în lungime și este antrenată de Aura Balaban. A început cu probe combinate, iar ulterior s-a concentrat pe lungime.

În 2025, a devenit campioană europeană U23, cu 6,60 metri, iar în 2026 a obținut primul său titlu internațional la senioare, la Campionatele Balcanice de la Volos. A câștigat concursul cu 6,78 metri.

Tot în 2026, sportiva de la CSM Bacău a ocupat locul 6 la Campionatele Mondiale de sală de la Torun, cu 6,72 metri. La Campionatele Europene de la Birmingham, Verman a reușit 6,81 metri în calificări și s-a calificat în finală, unde a încheiat pe locul 10, cu 6,51 metri.

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