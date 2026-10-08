Sport.ro a realizat în urmă cu câteva luni un interviu amplu cu Ramona Verman, chiar în Bacău, orașul său natal. Atleta a vorbit atunci despre mai multe aspecte ale carierei, iar una dintre întrebări a vizat sportul pe care l-ar fi ales dacă atletismul nu ar fi existat în viața ei.

„Dacă ar fi să faci orice alt sport, ce ai alege?”, a fost întrebarea pusă de jurnalistul Sport.ro Ionuț Stoica.

„Hmmm, cred că tenis. Mi se pare foarte drăguț să fii îmbrăcată așa, în rochițe. Mi se pare așa, mai feminin”, a răspuns Ramona Verman.

Cine este Ramona Verman