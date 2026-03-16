„Roș-albaștrii” au încheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu Metaloglobus din prima etapă a play-out-ului SuperLigii. Dincolo de scorul de pe tabelă, Mihai Stoica a scos în evidență problemele medicale majore care au dat peste cap planurile noului staff tehnic condus de Mirel Rădoi, la un meci unde au asistat 7.000 de spectatori.

Vestiar decimat de un virus puternic

Președintele Consiliului de Administrație al clubului a transmis că starea de sănătate a multora dintre titulari a fost precară, aceștia având dificultăți fizice vizibile pe parcursul confruntării de duminică.

„Jocul nostru nu mi s-a părut execrabil şi vă zic că sunt cauze. Am avut două probleme mari. Noi am adus mingea bine, mai ales cât a fost şi Olaru în teren, dar n-a mai putut alerga deloc. El e bolnav. Cu U Cluj n-a putut juca, pentru că era bolnav. Am avut un virus, iar toate testele de gripă au ieşit negative, dar toţi tuşeau, nu puteau dormi că aveau nasul înfundat. Exact asta ne mai lipsea.

Asta a fost înainte de meciul cu U Cluj, dar uite că nu-şi revin. Nu ştiu dacă am avut trei jucători ieri care să nu fi avut probleme şi e clar că nu poţi face efort atât timp cât nu eşti bine. Am avut jucători pe antibiotice, Tănase a luat şase zile antibiotice, iar Olaru, care nu spune în viaţa lui ‘nu mai pot’, nu mai putea respira, îl durea pieptul.

Am mai avut o mare problemă: luarea deciziilor la ultimele execuţii, că a fost vorba despre assist sau de încercare de a marca. Tot timpul le-am luat pe alea greşite, dar aşa, ca joc, cel puţin în anumite perioade ale meciului eu am fost chiar foarte mulţumit. E complicat de jucat contra unei echipe care renunţă la orice gând ofensiv şi nu e un reproş, că au luat un punct uriaş, dar atât s-a putut la meciul ăsta. Păcat, păcat... Pentru Mirel au venit 7.000 de oameni”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu, cu UTA Arad, programat vineri, de la ora 19:00.