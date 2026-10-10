La debutul celui de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB sunt prezenți pe Arena Națională câțiva spectatori speciali.

Fanii au aruncat cu eșarfe la lojă, la FCSB - Oțelul Galați

Foștii selecționeri, Anghel și Edward Iordănescu, se află la FCSB - Oțelul, la lojă, unde a fost surprins și Dan Petrescu.

Cu asemenea nume importante, fanii roș-albaștrilor au aruncat cu eșarfe către lojă pentru autografe.

Alexandru Iordănescu, fiul cel mic al „Generalului”, a strâns eșarfele suporterilor și le-a returnat semnate.