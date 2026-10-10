FOTO ȘI VIDEO Imagini spectaculoase la FCSB - Oțelul! Fanii au aruncat cu eșarfe la lojă. Care a fost motivul

Imagini spectaculoase la FCSB - Oțelul! Fanii au aruncat cu eșarfe la lojă. Care a fost motivul Superliga
Alexandru Hațieganu
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Imagini inedite au fost surprinse la pauza meciului FCSB - Oțelul Galați. Confruntarea e LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

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FCSBOtelul GalatiSuperligaedi iordanescuAnghel Iordanescu
Din articol

La debutul celui de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB sunt prezenți pe Arena Națională câțiva spectatori speciali. 

Fanii au aruncat cu eșarfe la lojă, la FCSB - Oțelul Galați

Foștii selecționeri, Anghel și Edward Iordănescu, se află la FCSB - Oțelul, la lojă, unde a fost surprins și Dan Petrescu. 

Cu asemenea nume importante, fanii roș-albaștrilor au aruncat cu eșarfe către lojă pentru autografe. 

Alexandru Iordănescu, fiul cel mic al „Generalului”, a strâns eșarfele suporterilor și le-a returnat semnate. 

Fanii au aruncat cu eșarfe la lojă, la FCSB - Oțelul Galați

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Echipele de start

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
  • Rezerve: M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf

  • Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - A. Ciobanu, R. Brito, Pedro Nuno - Bordun, Correia, Patrick
  • Rezerve: M. Contra, D Emilian Neicu, Zator, C. Olteanu, M. Frunză, Joao Paulino, Bălănică, Aftene, Dan Cristian Neicu
  • Antrenor: Rui Duarte
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