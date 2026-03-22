FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună

Câți jucători de la FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună Superliga
Campioana en-titre joacă în play-out în acest sezon.

FCSB trimite în această perioadă nouă jucători la echipele naționale, inclusiv cele ”Under”, implicate și ele în calificările pentru turneele finale.

FCSB le urează tuturor ”să revină la club fără probleme medicale”

”9 jucători convocați la loturi!

FCSB va trimite nu mai puțin de 9 jucători la loturile echipelor naționale în această pauză competițională. Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea au fost convocați de Mircea Lucescu pentru meciul României cu Turcia, de joia viitoare, din barajul pentru Cupa Mondială.

De asemenea, Matei Popa, Mihai Toma și Alexandru Stoian vor face parte din lotul României U19 pentru partidele cu Kazahstan, Irlanda de Nord și Ucraina, contând pentru Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19, din Țara Galilor. În plus, Andrei Dăncuș face parte din echipa României U17, care va juca în Italia împotriva reprezentativelor similare ale Islandei, Portugaliei și Italiei.

În ceea ce privește jucătorii străini din lotul nostru, Risto Radunovic a fost convocat pentru meciurile amicale ale Muntenegrului cu Andorra și Slovenia, în timp ce Joao Paulo va evolua pentru Insula Capului Verde în meciurile din FIFA Series contra statului Chile și Finlandei.

Clubul nostru le urează mult succes tuturor și să revină la club fără probleme medicale!”, a postat FCSB.

Primul jucător care poate pleca în vară de la FCSB: ”Dacă vine oferta, nu se pune problema”

Campioana României a avut un sezon catastrofal, după ce precedentele două ediții ale Superligii le-a încheiat în fruntea clasamentului.

FCSB a ratat play-off-ul în actuala stagiune, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la gruparea roș-albastră. În locul lor a venit ”salvatorul” Mirel Rădoi, care se va ocupa de echipă fără intervențiile patronului Gigi Becali.

Rădoi a schimbat deja la FCSB așezarea din teren și a bifat primele patru puncte în play-out, după egalul rușinos cu Metaloglobus, scor 0-0, și victoria cu UTA, scor 1-0.

Spre finalul sezonului regulat, Gigi Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai fi titular între buturi la FCSB, iar în locul său a apărut puștiul Matei Popa, nici măcar Lukas Zima.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Târnovanu poate pleca oricând de la FCSB dacă va exista o ofertă concretă. Portarul se află la echipa bucureșteană din 2020.

”Faptul că noi nu am reușit să ne calificăm în play-off este dintr-un singur motiv: am avut acel start dezastruos de campionat când Ștefan Târnovanu apăra, nu apăra copilul acesta (n.r. Mihai Popa). Deci faptul că noi, în primele 10 etape, numai cine n-a vrut nu ne-a bătut, nu are nicio legătură cu decizia luată în 2026.

Nu se pune problema să plece decât dacă există o ofertă care să convină clubului. Până acum nu a fost nicio ofertă.

Care echipă naționala? A pierdut convocarea, a pierdut banca echipei naționale. Pentru un portar este important să apere la națională, nu să care sacul de mingi.

Nu se pune problema că a pierdut naționala, pentru că el nu era la națională. Era doar convocat. La fel ca și Darius Olaru”, a spus MM Stoica la televiziunea Digi Sport.

Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Fotbalistul de 3 milioane de euro de la FCSB, convocat la națională! Premieră pentru jucătorul campioanei
Fotbalistul de 3 milioane de euro de la FCSB, convocat la națională! Premieră pentru jucătorul campioanei
Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! ”O forță a naturii”
Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! ”O forță a naturii”
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Tottenham - Nottingham, LIVE pe VOYO de la 16:15 | Echipa lui Drăgușin are nevoie disperată de puncte
Tottenham - Nottingham, LIVE pe VOYO de la 16:15 | Echipa lui Drăgușin are nevoie disperată de puncte
Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Tricolorul răsuflă ușurat! A ratat convocarea la baraj, dar primește o veste uriașă despre transferul carierei

Tricolorul răsuflă ușurat! A ratat convocarea la baraj, dar primește o veste uriașă despre transferul carierei



Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"
Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
Gazzetta dello Sport îl avertizează pe Chivu
Gazzetta dello Sport îl avertizează pe Chivu
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Florin Tănase l-a "retras" pe un jucător de la FCSB! "Îi va lua locul!"
Florin Tănase l-a "retras" pe un jucător de la FCSB! "Îi va lua locul!"
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

stirileprotv Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

