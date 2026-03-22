FCSB trimite în această perioadă nouă jucători la echipele naționale, inclusiv cele ”Under”, implicate și ele în calificările pentru turneele finale.

”9 jucători convocați la loturi!

FCSB va trimite nu mai puțin de 9 jucători la loturile echipelor naționale în această pauză competițională. Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea au fost convocați de Mircea Lucescu pentru meciul României cu Turcia, de joia viitoare, din barajul pentru Cupa Mondială.

De asemenea, Matei Popa, Mihai Toma și Alexandru Stoian vor face parte din lotul României U19 pentru partidele cu Kazahstan, Irlanda de Nord și Ucraina, contând pentru Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19, din Țara Galilor. În plus, Andrei Dăncuș face parte din echipa României U17, care va juca în Italia împotriva reprezentativelor similare ale Islandei, Portugaliei și Italiei.

În ceea ce privește jucătorii străini din lotul nostru, Risto Radunovic a fost convocat pentru meciurile amicale ale Muntenegrului cu Andorra și Slovenia, în timp ce Joao Paulo va evolua pentru Insula Capului Verde în meciurile din FIFA Series contra statului Chile și Finlandei.

Clubul nostru le urează mult succes tuturor și să revină la club fără probleme medicale!”, a postat FCSB.

Primul jucător care poate pleca în vară de la FCSB: ”Dacă vine oferta, nu se pune problema”

Campioana României a avut un sezon catastrofal, după ce precedentele două ediții ale Superligii le-a încheiat în fruntea clasamentului.

FCSB a ratat play-off-ul în actuala stagiune, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la gruparea roș-albastră. În locul lor a venit ”salvatorul” Mirel Rădoi, care se va ocupa de echipă fără intervențiile patronului Gigi Becali.

Rădoi a schimbat deja la FCSB așezarea din teren și a bifat primele patru puncte în play-out, după egalul rușinos cu Metaloglobus, scor 0-0, și victoria cu UTA, scor 1-0.

Spre finalul sezonului regulat, Gigi Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai fi titular între buturi la FCSB, iar în locul său a apărut puștiul Matei Popa, nici măcar Lukas Zima.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Târnovanu poate pleca oricând de la FCSB dacă va exista o ofertă concretă. Portarul se află la echipa bucureșteană din 2020.

”Faptul că noi nu am reușit să ne calificăm în play-off este dintr-un singur motiv: am avut acel start dezastruos de campionat când Ștefan Târnovanu apăra, nu apăra copilul acesta (n.r. Mihai Popa). Deci faptul că noi, în primele 10 etape, numai cine n-a vrut nu ne-a bătut, nu are nicio legătură cu decizia luată în 2026.

Nu se pune problema să plece decât dacă există o ofertă care să convină clubului. Până acum nu a fost nicio ofertă.

Care echipă naționala? A pierdut convocarea, a pierdut banca echipei naționale. Pentru un portar este important să apere la națională, nu să care sacul de mingi.

Nu se pune problema că a pierdut naționala, pentru că el nu era la națională. Era doar convocat. La fel ca și Darius Olaru”, a spus MM Stoica la televiziunea Digi Sport.