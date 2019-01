Primul transfer din 2019, realizat de Dinamo! Rednic spera ca a dat lovitura: aduce un fost jucator de la Liverpool

Dinamo face primul transfer din 2019. Aduce un fost jucator al lui Liverpool.



Mircea Rednic inca mai spera ca poate redresa echipa si cauta intariri pentru a prinde play-off-ul cand nimeni nu mai crede. Jordan Mustoe este jucatorul pe care Rednic vrea sa-l aduca la Dinamo in primele zile ale lui 2019.

Mustoe are 27 de ani, este fundas dreapta, si a crescut in academia lui Liverpool. Mustoe vine joi in Romania si va semna cu Dinamo daca va trece de vizita medicala, informeaza GazetaSporturilor. Rednic il cunoaste foarte bine pe Mustoe: cei doi au colaborat si in Belgia, la westerlo.

Mustoe vine din postura de jucator liber de contract si ar putea sa-i ia locul lui Sergiu Popovici, fotbalist pus pe liber de Dinamo imediat dupa meciul cu Astra, ultima partida din 2018.