În august 2022, Gigi Becali a plătit pe atacantul brașovean 200.000 euro, moment în care cota fotbalistului pe piață era de 500.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate. În perioada de mercato din ianuarie, Bogdan Rusu a fost cedat gratis la CS Mioveni, de unde venise în urmă cu aproximativ șase luni.

Câte goluri a mai înscris Bogdan Rusu, după ce a plecat de la FCSB

Înainte să semneze cu gruparea „roș-albastră”, Bogdan Rusu înscrisese de două ori împotiva campioanei en-titre, CFR Cluj, în etapa cu numărul trei din sezonul regulat. 2-4 s-a terminat, atunci, partida, marcând al treilea eșec consecutiv pentru argeșeni în startul campionatului.

La FCSB, atacantul nu a reușit să se impună pe tabela de marcaj. În schimb, de când a revenit la CS Mioveni, Bogdan Rusu a fost mașinărie de goluri. A înscris cinci goluri în nouă etape din sezonul regulat și se situează, în consecință, pe poziția a 17-a în topul golgheterilor din Superligă cu șapte reușite.

În play-out, Rusu nu a marcat niciun gol



Echipele la care a evoluat Bogdan Rusu

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l transfere și să-l readucă trei ani mai târziu la echipă, după o scurtă escapadă la FCSB.

Gheorghe Butoiu (Farul Constanța), Mihai Stoichiță (Astra Giurgiu), Ioan Balaur (Unirea Brăila), Bogdan Stelea (Astra Giurgiu), Viorel Tănase (Gauss Bacău), Cosmin Bodea (FC Brașov), Adrian Iencsi (Foresta Suceava), Alexandru Pelici (Hermannstadt/CS Mioveni), Leo Grozavu (Petrolul Ploiești), Cristian Pustai (Dunărea Călărași) sunt câțiva dintre antrenorii care l-au modelat pe Bogdan Rusu de-a lungul carierei sale.