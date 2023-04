Anghel Iordănescu, discurs apăsat când a fost întrebat despre Adrian Mutu. Spre cine a direcționat miezul problemei

Universitatea Craiova a învins Rapid, scor 3-1, în runda cu numărul patru din play-off-ul Ligii 1.

Anghel Iordănescu a fost întrebat cum vede situația de la Rapid, formație fără victorie în play-off, ajunsă pe locul al cincilea, cu 28 de puncte, la 11 lungimi în spatele celor de la Farul (39), liderul campionatului. Fanii giuleștenilor s-au enervat după eșecul de la Craiova de duminică seara și chiar i-au cerut demisia lui Adrian Mutu, care are credit în continuare de la Dan Șucu și Victor Angelescu, patronii formației din Grant.

Anghel Iordănescu îl apără pe Adrian Mutu

Adrian Mutu i-a fost elev lui Anghel Iordănescu la echipa națională. În opinia Generalului, conducerea echipei din Giulești ar trebui să efectueze transferuri pentru ca Mutu să beneficieze de jucători de calitate.

Iordănescu i-a luat apărarea fostului decar al primei reprezentative.

„Am mai spus. Mutu are nevoie de sprijin. Are nevoie de înțelegere și mai mult decât orice, are nevoie de trei-patru jucători. Eu cred că tot ceea ce a fost de rezolvat până acum, Mutu a făcut treabă, a reușit să ducă echipa în play-off. Din păcate, pretențiile sunt mult mai mari. Giuleștiul nu se mulțumește cu o prezență oarecare în play-off.

Se gândește la mult mai mult decât atât. Dar, Mutu trebuie să fie ajutat și sprijinit. Și sprijinul cel mai mare e să fie transferați trei-patru jucători care să ajute echipa, nu doar de umplutură. Trebuie susținut și v-am mai spus. Ce a depins de el s-a întâmplat. Și-a îndeplinit obiectivul. (n.r. va rezista Mutu?)



Am trecut prin Giulești și am trecut același lucru, așa că-l înțeleg la ce presiune e supus Adi. Dar, repet! Conducerea trebuie să-i asigure condiții de transfer și jucători care să se bată la titlu. În momentul de față, nu are o echipă extrem de competitivă care s-ar putea să se lupte la titlul de campioană”, a declarat Anghel Iordănescu la televiziunea DigiSport.

Clasament Liga 1 (play-off)

1. Farul - 39p

2. CFR Cluj - 38p

3. FCSB - 34p

4. Univ. Craiova - 32p

5. Rapid - 28p

6. Sepsi - 24p