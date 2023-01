Bogdan Rusu, după despărțirea de FCSB: „Fac tot posibilul să mă convingă să mă răzgândesc!” De ce n-a continuat la FCSB

Deoarece a activat deja la două echipe în acest sezon, odată cu plecarea de la FCSB, Rusu nu mai are în momentul de față decât două opțiuni: să revină la CS Mioveni sau să meargă la un club dintr-un campionat din străinătate care încă n-a început.

Atacantul recunoaște că și-ar fi dorit să revină la Mioveni, acolo unde a avut parte de cea mai bună perioadă a carierei sale, însă susține că oficialii clubulului par să facă tot posibilul pentru a-l convinge să se răzgândească.

„Eu am vrut să mă întorc, mai ales că voiam să joc într-un mediu familiar până la vară. Dar, parcă, fac tot posibilul cei de la Mioveni ca să-mi întoarcă decizia... Asta e! Nu s-a rezolvat nimic încă.

Experiența de la FCSB o văd za pe una bună. Nu am de ce să o consider rea, cu toate că a durat puțin. Am jucat în Conference League, inclusiv în grupele competiției, am îmbrăcat tricoul Stelei... N-am ce să reproșez cuiva. Mai mult, le urez baftă celor de acolo. Sper să câștige campionatul. Lotul este foarte bun, de titlu.

Trimis la echipa a doua, Bogdan Rusu a dezvăluit că a refuzat acest lucru, deoarece i s-a părut nedret ca la 32 de ani, la apogeul carierei sale fotbalistice să meargă să evolueze în Liga 3.

N-am fost de acord să merg la echipa a doua. De fapt, cred că toți pe care ne-a trimis la echipa secundă sunt în aceeași situație. Nu au acceptat decizia. Să joc, să muncesc până la 32 de ani, să ajung la Steaua, apoi să merg la 'C' la echipa a doua?! Nu prea cred!

Așa a fost să fie. Fotbalul e la fel peste tot. N-are ce presiune să fie în plus la FCSB comparativ cu Mioveni. Adică la fosta echipă dădeam gol după gol, apoi la următoarea nu mai știu”, a spus Bogdan Rusu, potrivit gsp.ro.

Venirea lui Dică la Mioveni l-ar putea convinge pe Rusu să rămână

Bogdan Rusu a vorbit și despre posibilitatea ca Nicolae Dică să preia banca tehnică a lui CS Mioveni: „Încă nu s-a rezolvat și cu el. Este în vacanță. Oricum, am înțeles că se vor rezolva problemele financiare, Doamne ajută să fie bine!”