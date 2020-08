Golofca inapoi la Botosani!? Ce spune Valeriu Iftime: "Acum va spun sincer ca il vreau in continuare"

Finantatorul de la FC Botosani, Valeriu Iftime a declarat ca il doreste inapoi pe Catalin Golofca de la CFR Cluj.

Patronul moldovenilor a recunoscut ca a incercat sa il aduca pe mijlocas gratis de la "feroviari", dar echipa lui Dan Petrescu nu a vrut sa auda de asa ceva.

"Ma doare sufletul de tot ce i s-a intamplat acestui fotbalist pentru ca el este un copil de-ai nostri si tin mult la el. Daca cineva poate sa ii relanseze cariera lui Golofca, atunci acel cineva este doar FC Botosani. Insa, din pacate, CFR Cluj nu intelege acest lucru. Am fost in discutii cu ei in iarna, dar CFR nu a vrut sa mi-l dea in conditiile mele.

Eu am vrut sa mi-l dea gratis, dar sa le pun o cota importanta pentru ei dintr-un ulterior transfer. Nu au vrut sa auda de asa ceva. Ei mi-au cerut bani daca vreau sa il transfer. Atunci am zis ca renunt sa il mai readuc la Botosani", a declarat Iftime pentru ProSport.

"Acum va spun sincer ca il vreau in continuare pe Golofca, dar CFR nu mi-l da sigur. Cred ca cei de la CFR nu au reusit sa treaca peste procesul pe care l-am avut cu ei pe la comisii pentru Golofca. Insa, acolo actele erau de partea mea, iar eu nu am avut nicio vina ca ei tot ma amanau cu plata banilor pentru transfer. Insa il vreau in continuare pe Golofca, deoarece doar noi cei de la Botosani aveam cheia relansarii sale.

El stie ca si dupa perioada FCSB tot noi l-am pus pe picioare. Il stiu foarte bine pe Golofca si nu este normal sa i se puna in carca lui ratarea calificarii. Saracul, atunci cand l-am vazut ca se duce sa bata 11 metri eu m-am intors cu spatele la televizor. Simteam ca o sa rateze. El nu avea moral de executant numarul 5, adica de cel care are de foarte multe ori cea mai mare responsabilitate", a spus patronul de la FC Botosani.