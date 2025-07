Cătălin Cîrjan: „Și ei au jucat la această temperatură, nu este o scuză”

Cătălin Cîrjan a marcat în minutul 56 al partidei de pe „Arcul de Triumf”, dar reușita lui a fost anulată.

În finalul meciului, mijlocașul „roș-albilor” nu a căutat scuze pentru faptul că Dinamo nu s-a impus. Cîrjan consideră că echipa sa nu a avut inspirație în ultimii 30 de metri.

„Și ei au jucat la această temperatură, nu este o scuză. (n.r. cum este acest rezultat) Clar dezamăgitor, ne-am creat ocazii, nu am avut prospețime, ne-a lipsit și puțin șansa. Am avut și acel gol în a doua repriză anulat. Foarte mare dezamăgirea, după ce mi-a fost anulat golul. E foarte puțin, ne doream o victorie. Am fost încrezători, dar nu am reușit să înscriem.

S-a jucat de la o poartă la alta, am avut și noi și ei ocazii. Suporterii au fost incredibili ca de fiecare dată, chiar și la final, chiar dacă am făcut egal. Conducerea va decide unde vom juca derby-ul cu FCSB. A fost rău gazonul, dar ce să facem, trebuie să jucăm. Cred că singura problemă este în ultimii 30 de metri, ne-am creat foarte multe ocazii și astăzi, dar nu am reușit să marcăm.”, a declarat Cătălin Cîrjan, la finalul partidei cu FC Botoșani.