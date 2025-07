LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, Dinamo și FC Botoșani se întâlnesc pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală în ultimul meci al rundei a doua din Superliga României.

Ambele echipe vin după egaluri în prima etapă: ”câinii” au făcut 2-2 la FK Csikszereda, iar moldovenii 1-1 acasă cu Farul.

VIDEO Zeljko Kopic: ”Avem o conexiune specială cu suporterii”



”Vrem să începem bine sezonul pe teren propriu, avem o conexiune specială cu suporterii. Am analizat ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc, știm ce am greșit și ce am făcut bine.

Contra celor de la Botoșani o să încercăm să ne depășim limitele, ei joacă un fotbal agresiv, îi respectăm. Ne gândim însă doar la prestația noastră și cum să luăm cele 3 puncte.

Știu că primul meci al sezonului poate să fie înșelător, trebuie să fim concentrați încă din primul minut. E foarte important pentru noi să avem susținerea suporterilor, ne dorim să fie un stadion plin”, a spus antrenorul dinamovist Zeljko Kopic la conferința de presă dinaintea meciului.