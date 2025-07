2-2 cu Csikszereda și 0-0 cu FC Botoșani. Două remize cu o nou-promovată și cu o echipă de play-out în sezonul trecut. Acest bilanț al roș-albilor din debutul sezonului 2025-2026 e departe de așteptările fanilor.

După un campionat solid, în care a prins play-off-ul, Dinamo a și reușit ieșirea din insolvență, în vară. Din păcate pentru roș-albi, plecările din ultima perioadă au slăbit echipa, iar consecințele se văd acum. Chiar dacă n-a vrut să amplifice această problemă, Zeljko Kopic a admis, după remiza albă cu FC Botoșani, că echipa sa e departe de forma optimă, în momentul de față.

„Am dominat prima repriză. Am încercat să menținem ritmul în partea a doua, să fim periculoși. Am avut câteva ocazii. Am făcut și schimbări, ca să rămânem agresivi. Din păcate, n-am dominat finalul meciului și, de aceea, cred că rezultatul e echitabil. Sunt condiții grele acum. E evident lucrul acesta. Jucătorii noi au nevoie de timp de adaptare. De la bancă, n-am avut o reacție așteptată acum, în meciul cu Botoșani. Dar pentru noi perioada de transferări nu s-a terminat. În ambele meciuri de până acum, am avut momente bune. Punctele nu le numărăm acum, ci la finalul sezonului. Boateng a avut oferte, dar eu cred că va rămâne. Derby-ul cu FCSB? Deocamdată, vom merge la Galați, pentru meciul cu Oțelul. După, o să vorbim și despre derby“, a spus antrenorul dinamovist.