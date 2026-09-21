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Richarlison, atacant în vârstă de 29 de ani, a fost oprit de Tottenham să se transfere! Deși antrenorul Roberto De Zerbi l-a anunțat că nu va mai juca, pentru că fotbalistul a dorit să plece în pauza dintre sezoane, totuși clubul din Premier League i-a refuzat plecarea.

A existat interes din partea mai multor formații din Europa și nu numai, însă clubul din Anglia a spus ”nu” răspicat. Richarlison putea pleca de la Tottenham inclusiv pentru a semna în Turcia, cu Trabzonspor. Anterior, atacantul brazilian refuzase ideea unui transfer la Everton.

Richarlison rămâne la Tottenham

Presa britanică susținea că Richarlison a ajuns deja la un acord cu Trabzonspor, care l-a transferat în vară și pe Mohamed Salah, însă mutarea nu s-a făcut. În aceste zile, pentru că Roberto De Zerbi a rămas fixat pe ideea că nu va mai miza pe Richarlison, a existat o propunere și din partea celor de la Shabab Al Ahli, însă mutarea a fost respinsă de conducerea clubului.

”La începutul sezonului am vorbit cu el de mai multe ori pentru a-l convinge să rămână şi nu a vrut. Nu pot să merg în fiecare zi să mă rog de el să rămână.

Richarlison nu va juca, chiar dacă e disponibil. Nici măcar în Cupa Ligii, nu.

Mă aflu la mijloc şi nu pot spune mai multe, deoarece nu este treaba mea. Pot răspunde despre rezultate şi despre jucătorii din lot, despre faza ofensivă, despre faza defensivă, dar nu despre alte lucruri. Ce am făcut la începutul sezonului a fost să discut cu el şi să-i propun prelungirea contractului. Dacă a spus 'nu, mulţumesc', treaba mea s-a încheiat.

Am spus în ultima conferinţă de presă, ştiu ce s-a întâmplat în ultimele 45 de zile. Nu e corect să explic. Nu e felul meu de a fi. Problema este între jucător şi club”, spunea De Zerbi în urmă cu câteva săptămâni.

Tottenham s-a opus transferului lui Richarlison

În acest sezon, Richarlison a jucat doar un meci, în prima etapă de Premier League, 68 de minute în disputa cu Brentford, scor 0-3. În rest, a fost cel mult rezervă neutilizată și chiar în afara lotului.