Oficialul dinamovist a explicat că, deși înțelegerea cu jucătorul a fost simplă, negocierile cu Brighton au fost extrem de dificile, englezii refuzând inițial orice discuție.



Nicolescu a prezentat transferul drept un "moment de referință" pentru Dinamo, menit să repoziționeze clubul în elita fotbalului autohton. "Este un transfer care repoziționează cumva Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță", a transmis oficialul alb-roșu, potrivit Fanatik.



Clauza de 1 milion de euro și procentul de 20%



Elementul central al înțelegerii este legat de posibilitatea ca Brighton să-l readucă pe Mazilu în Premier League. Andrei Nicolescu a dezvăluit mecanismul financiar complicat, care asigură un câștig pentru Dinamo indiferent de scenariu.



Astfel, clubul englez are o opțiune de a-l răscumpăra pe atacant, însă pentru o sumă considerabilă. "Ei vor trebui să plătească 1 milion în plus față de sumele pe care le-am plătit noi până la momentul acela", a explicat Nicolescu.



Mai mult, chiar dacă Brighton ar activa această clauză, Dinamo rămâne cu un beneficiu financiar major pe viitor. "Clubul Dinamo va rămâne cu o opțiune de 20% din orice viitor transfer al lui. Cred că e o clauză fair pentru ambele părți", a adăugat acesta.



Întrebat dacă suma totală pe care Dinamo o va achita pentru Mazilu, incluzând bonusuri de performanță, poate depăși un milion de euro, răspunsul a fost afirmativ: "Poate costa, da! Cu clauze și cu bonusuri de performanță".

