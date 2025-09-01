Marco Dulca, mijlocașul renegat de Gigi Becali la FCSB, ar putea îmbrăca tricoul alb-roșu chiar înainte de închiderea perioadei de transferuri.



În vârstă de 26 de ani, Dulca s-a despărțit în această vară de NK Celje, formație alături de care a cucerit titlul și Cupa Sloveniei. Revenirea în România ar însemna o nouă șansă pentru mijlocaș, la mai bine de doi ani de la despărțirea de FCSB, unde nu a reușit să se impună. Gigi Becali plătise 250.000 de euro pentru transferul său de la Chindia, dar după doar 13 meciuri, fără gol și fără assist, a decis să îl pună pe liber.



Încă o „bombiță“ la Dinamo!



Dinamo vede în el o variantă de consolidare a liniei de mijloc, mai ales după ce negocierile cu fundașul Andrei Coubiș au eșuat.



Președintele Andrei Nicolescu a confirmat că discuțiile au început, chiar cu tatăl jucătorului, fostul internațional Cristi Dulca.



„Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc de mai mult timp. Facem o analiză. Nu pot să vă spun nimic acum. Noi trebuie să analizăm nu doar calitățile unui jucător, ci și felul în care se poate integra în sistemul nostru”, a declarat Nicolescu pentru Fanatik.



Dulca are un CV solid. Mijlocașul defensiv a jucat pentru Swansea U21, Farul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje, bifând și 8 selecții la naționala de tineret, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

Marco Dulca a rămas cu un gust amar după aventura la FCSB

„Cu cei de la FCSB nu prea mai țin legătura, doar cu colegii cu care am plecat de acolo. Am plecat cumva prematur de acolo. E o echipă bună, pierd foarte rar puncte.

Nu sunt frustrat că am plecat de acolo, dar voiam să prind mai multe minute, puteam să primesc mai multă înțelegere, venind de la o echipa mai slabă. Aș fi vrut totuși să joc mai mult. Aici, în Slovenia, nu a fost cazul.

După 3 luni jumătate de inactivitate m-au acceptat în forma în care eram. Mi-au pus la dispoziție preparator fizic, antrenamente tactice, tot ce a fost nevoie și m-am acomodat bine”, spunea Marco Dulca acum doi ani la Playsport.

