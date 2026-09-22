Dorit de Real Madrid, fotbalistul cotat la 70.000.000 de € a rupt tăcerea

Dorit de Real Madrid, fotbalistul cotat la 70.000.000 de € a rupt tăcerea La Liga Stema lui Real Madrid / Foto: Imago
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Galacticii sunt pe locul 4 în clasamentul din La Liga după șapte etape.

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Din articol

Formația dirijată de Jose Mourinho a bifat cinci victorii și două rezultate negative. Ultima înfrângere a venit în runda #7, în derbiul cu Atletico Madrid, la capătul căruia a ieșit cu scandal.

Dorit de Real Madrid, fotbalistul cotat la 70.000.000 de € a rupt tăcerea

Unul dintre jucătorii importanți din lotul lui Andoni Iraola la Liverpool, Alexis Mac Allister, a tot fost asociat cu un eventual transfer la gruparea de pe ”Bernabeu”.

Doar că în cadrul unei conferințe de presă, Mac Allister a evidențiat că și-ar dori să joace cât de mult poate la Liverpool, club pe care l-a numit unul dintre cele mai bune din lume.

”Chiar îmi place unde mă aflu. Sper că o să fiu aici, la Liverpool, cât mai mult timp. Dar dacă se termină totul în doi ani, e în regulă și asta.

Îmi doresc să mă bucur cât mai mult de acest timp cu familia, mai ales că joc pentru unul dintre cele mai bune cluburi din lume”, sunt cuvintele lui Mac Allister, care a fost citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cifrele lui Alexis Mac Allister

  • Liverpool: 157 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 21 pase decisive
  • Brighton: 112 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Argentinos: 83 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 10 pase decisive
  • Boca Juniors: 20 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive
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