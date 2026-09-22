Cel mai scump și profitabil campionat de fotbal din lume, Premier League, a ajuns să ofere salarii de circa €13 - €15 milioane, la vârful piramidei salariilor.

Excepția care confirmă regula este atacantul norvegian, Erling Haaland, care domină detașat clasamentul financiar, obținând din partea clubului Manchester City o remunerație anuală de aproximativ €29,3 milioane.

Erling Haaland, lider detașat, urmat de Enzo Fernandez și Virgil van Dijk

Foști colegi la RB Leipzig, Haaland și Szoboszlai, printre fotbaliștii plătiți regește în Premier League.

În topul primilor trei se mai regăsesc argentinianul Enzo Fernandez și olandezul Virgil van Dijk. Noul mijlocaș al „cetățenilor” va încasa la noua echipă puțin peste €15 milioane, anual, sumă egalată de experimentatul apărător al „cormoranilor”.

Liverpool plătește cinci din cele mai mari zece salarii din Premier League

În top cinci, cu puțin sub pragul de €14 milioane încasate per an se află ungurul Dominik Szoboszlai și portughezul Bruno Fernandes.

Arsenal, campioana în exercițiu, nu oferă decât un jucător în clasamentul celor mai bine plătiți zece jucători. Bukayo Saka primește anual circa €14 milioane, sumă încasată și de Marcus Rashford, Alexander Isak, Ryan Gravenberch sau Phil Foden.