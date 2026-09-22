GALERIE FOTO Dominik Szoboszlai a urcat în top 5: cele mai mari salarii din Premier League 2026/27

Dominik Szoboszlai a urcat în top 5: cele mai mari salarii din Premier League 2026/27 Premier League
Alexandru Hațieganu
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Doar doi englezi, între cel mai bine plătiți zece fotbaliști din Premier League.

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Dominik SzoboszlaiLiverpoolErling HaalandEnzo FernandezsalariiPremier League
Din articol

Cel mai scump și profitabil campionat de fotbal din lume, Premier League, a ajuns să ofere salarii de circa €13 - €15 milioane, la vârful piramidei salariilor.

Excepția care confirmă regula este atacantul norvegian, Erling Haaland, care domină detașat clasamentul financiar, obținând din partea clubului Manchester City o remunerație anuală de aproximativ €29,3 milioane.

Erling Haaland, lider detașat, urmat de Enzo Fernandez și Virgil van Dijk

  • Foști colegi la RB Leipzig, Haaland și Szoboszlai, printre fotbaliștii plătiți regește în Premier League.

În topul primilor trei se mai regăsesc argentinianul Enzo Fernandez și olandezul Virgil van Dijk. Noul mijlocaș al „cetățenilor” va încasa la noua echipă puțin peste €15 milioane, anual, sumă egalată de experimentatul apărător al „cormoranilor”.

Liverpool plătește cinci din cele mai mari zece salarii din Premier League

În top cinci, cu puțin sub pragul de €14 milioane încasate per an se află ungurul Dominik Szoboszlai și portughezul Bruno Fernandes.

Arsenal, campioana în exercițiu, nu oferă decât un jucător în clasamentul celor mai bine plătiți zece jucători. Bukayo Saka primește anual circa €14 milioane, sumă încasată și de Marcus Rashford, Alexander Isak, Ryan Gravenberch sau Phil Foden.

Erling Haaland

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Cele mai mari salarii anuale de fotbalist în Premier League 2026/27: top 15

  1. Erling Haaland, €29,306,447*
  2. Enzo Fernandez, €15,232,796
  3. Virgil van Dijk, €15,232,796
  4. Dominik Szoboszlai, €13,933,149
  5. Bruno Fernandes, €13,933,149
  6. Cody Gakpo, €13,499,933
  7. Alexander Isak, €13,055,009
  8. Marcus Rashford, €13,055,009
  9. Ryan Gravenberch, €13,055,009
  10. Bukayo Saka, €13,055,009
  11. Phil Foden, €13,055,009
  12. Kai Havertz, €12,188,578
  13. Bradley Barcola, €12,188,578
  14. Morgan Rogers, €12,188,578
  15. Gianluigi Donnaruma, €11,977,825

*sume care cuprind bonusuri și prime de joc, estimate de Capology

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