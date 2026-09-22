EXCLUSIV Fotbalistul cu clauză astronomică de la FCSB vizează transferul carierei: "Echipă de top!"

Fotbalistul cu clauză astronomică de la FCSB vizează transferul carierei: &quot;Echipă de top!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Ricardo Pădurariu (19 ani) s-a impus în primul 11 de la FCSB și este văzut drept următorul produs important de export al clubului.

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Ricardo PadurariuFCSBRomania U21
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Revenit în această vară la FCSB, după împrumutul de la Corvinul Hunedoara, Pădurariu a devenit titular incontestabil pe postul de fundaș stânga. Evoluțiile sale l-au determinat pe Gigi Becali să îi ridice clauza de reziliere la nu mai puțin de 50 de milioane de euro.

Ricardo Pădurariu: "Am reușit să rămân cu picioarele pe pământ. Planul e să ajung la o echipă de top, în afară"

Convocat în premieră la naționala U21 a României, Ricardo Pădurariu recunoaște că se gândește și el la un transfer la o echipă importantă din străinătate. Fundașul stânga a explicat și cum a reușit să gestioneze presiunea după ce a devenit titular la FCSB.

"Am muncit. La 17 ani am plecat împrumuta la liga a treia, la Bistrița. Am promovat, iar după m-a vrut domnul Florin Maxim, la Corvinul Hunedoara. Am jucat un an, am promovat și acolo, iar după am ajuns la FCSB, unde am început să joc ca titular.

A fost visul meu să joc la FCSB. Mă gândesc să iau titlul, dar vreau să o iau pas cu pas. Să ajungem în play-off, să acumulăm puncte, iar din play-off se vor schimba multe.

Eu cred că asta am făcut bine, faptul că am reușit să rămân cu picioarele pe pământ. Cred că m-am descurcat bine până acum. Planul meu este să ajung la o echipă de top, în afară, să câștig trofee și să am o carieră foarte frumoasă", a spus Pădurariu, într-un interviu pentru PRO TV.

Ricardo Pădurariu se află în lotul României U21 pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania, din preliminariile EURO 2025, care vor fi transmise în direct de VOYO.

Costin Curelea a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania

Toate meciurile României U21 vor putea fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.ro. Partida cu Finlanda va putea fi urmărită și pe PRO ARENA.

Sâmbătă dimineață, Costin Curelea, selecționerul naționalei U21, a anunțat lotul pentru cele trei meciuri. Curelea a convocat 25 de jucători pentru cele trei meciuri.

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

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