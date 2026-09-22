Revenit în această vară la FCSB, după împrumutul de la Corvinul Hunedoara, Pădurariu a devenit titular incontestabil pe postul de fundaș stânga. Evoluțiile sale l-au determinat pe Gigi Becali să îi ridice clauza de reziliere la nu mai puțin de 50 de milioane de euro.

Ricardo Pădurariu: "Am reușit să rămân cu picioarele pe pământ. Planul e să ajung la o echipă de top, în afară"

Convocat în premieră la naționala U21 a României, Ricardo Pădurariu recunoaște că se gândește și el la un transfer la o echipă importantă din străinătate. Fundașul stânga a explicat și cum a reușit să gestioneze presiunea după ce a devenit titular la FCSB.

"Am muncit. La 17 ani am plecat împrumuta la liga a treia, la Bistrița. Am promovat, iar după m-a vrut domnul Florin Maxim, la Corvinul Hunedoara. Am jucat un an, am promovat și acolo, iar după am ajuns la FCSB, unde am început să joc ca titular.

A fost visul meu să joc la FCSB. Mă gândesc să iau titlul, dar vreau să o iau pas cu pas. Să ajungem în play-off, să acumulăm puncte, iar din play-off se vor schimba multe.

Eu cred că asta am făcut bine, faptul că am reușit să rămân cu picioarele pe pământ. Cred că m-am descurcat bine până acum. Planul meu este să ajung la o echipă de top, în afară, să câștig trofee și să am o carieră foarte frumoasă", a spus Pădurariu, într-un interviu pentru PRO TV.

Ricardo Pădurariu se află în lotul României U21 pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania, din preliminariile EURO 2025, care vor fi transmise în direct de VOYO.