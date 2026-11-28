Alexandru Stoian (18 ani) a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Denis Drăguș (27), unul dintre rivalii săi pe postul de atacant central la FCSB.

Alexandru Stoian, despre Drăguș: „Cu Denis mă înțeleg foarte bine”

Stoian a spus, la finalul partidei FCSB - Csikszereda 2-0 din etapa a 17-a a Superligii, că se înțelege foarte bine cu Drăguș și că simte o chimie specială cu fostul vârf al lui Trabzonspor.

„Foarte frig, sunt degerat, și acum tremur (n.r.- râde). Sunt fericit că am jucat 80 de minute, nu am mai jucat de foarte mult timp. Sunt fericit că Mister a fost mulțumit de prestația mea.

Cu Denis (n.r.- Drăguș) mă înțeleg foarte bine, chiar și la antrenamente. Parcă avem o chimie specială. Trebuia să marcăm, e bine că ne-am descătușat. Mai avem trei meciuri până la vacanță și trebuie să le câștigăm.

E frustrant că nu marchez, dar încerc să mă gândesc că atunci când voi marca, golurile o să vină pe bandă rulantă”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviu.