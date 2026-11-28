Alexandru Stoian (18 ani) a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Denis Drăguș (27), unul dintre rivalii săi pe postul de atacant central la FCSB.
Alexandru Stoian, despre Drăguș: „Cu Denis mă înțeleg foarte bine”
Stoian a spus, la finalul partidei FCSB - Csikszereda 2-0 din etapa a 17-a a Superligii, că se înțelege foarte bine cu Drăguș și că simte o chimie specială cu fostul vârf al lui Trabzonspor.
„Foarte frig, sunt degerat, și acum tremur (n.r.- râde). Sunt fericit că am jucat 80 de minute, nu am mai jucat de foarte mult timp. Sunt fericit că Mister a fost mulțumit de prestația mea.
Cu Denis (n.r.- Drăguș) mă înțeleg foarte bine, chiar și la antrenamente. Parcă avem o chimie specială. Trebuia să marcăm, e bine că ne-am descătușat. Mai avem trei meciuri până la vacanță și trebuie să le câștigăm.
E frustrant că nu marchez, dar încerc să mă gândesc că atunci când voi marca, golurile o să vină pe bandă rulantă”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviu.
FCSB a învins-o pe FK Csikszereda, scor 2-0, într-un duel contând pentru etapa a 17-a din Superliga României.
Golurile fostei campioane au fost marcate de Joyskim Dawa în minutul 39 și de Denis Drăguș în minutul 45+2. Au fost primele reușite pentru echipa patronată de Gigi Becali după trei partide de secetă.
Caseta meciului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Joao Paulo (O. Arad 46'; Boutoutaou 78'), Stoian (Garita 82'), Drăguş – Miculescu (Cisotti 46'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf.
- CSIKSZEREDA: E. Pap – Odor, Palmeş, Trif, Paszka – Csuros (Jebari 88') – Gabriel Lima (Stahl 75'), Horvath (Tajti 46'), Nyitra, Czekus (Szalay 46') – Kukovec (Eppel 63'). ANTRENOR: Valentin Suciu;
- Cartonaşe galbene: Cisotti 78' / Paszka 31', Trif 33'
- Arbitri: Adrian Cojocaru - Romică Bîrdeş. Florin Iftode
- Arbitri VAR: Valentin Porumbel - Iulian Dima
FCSB ocupă locul șapte, cu 25 de puncte în Superligă, iar Csikszereda este ultima clasată, cu doar șase puncte în 17 etape.