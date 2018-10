CFR CLUJ - CRAIOVA 0-0 | "Ei o ocazie, noi multe ocazii!" Devis Mangia, zambitor dupa remiza cu CFR! Ce spune despre lupta la titlu

Craiova a remizat in deplasare cu CFR Cluj.

Dupa meci, Devis Mangia a comentat rezultatul obtinut de elevii sai.

"Am jucat bine. Eu cred ca meritam cele trei puncte. CFR, o ocazie in repriza a doua, noi multe ocazii", a spus Devis Mangia, in limba romana, dupa meci.

Intrebat daca CFR-ul a fost pai puternica decat in Supercupa, antrenorul Craiovei a ras si a spus ca nu este o intrebare pentru el.

"Nu stiu daca CFR a fost mai puternica decat in Supercupa, Craiova a jucat mai bine decat in Supercupa si asta este important", a spus Mangia.

Antrenorul Craiovei a marturisit ca acum se gandeste la meciul urmator, cu Hermannstadt.

Despre lupta la titlu, Mangia a spus ca aceasta nu se decide acum.

"Pentru mine, in acest moment, echipa este completa, dar ne trebuie timp pentru a pune la punct un joc bun", a incheiat antrenorul Craiovei.