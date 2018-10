"Vad ca e tinut pe banca si se apeleaza la el doar cand arde! E 'pompier' la FCSB!" Mesaj direct pentru Becali: cum poate fi transformat Morutan intr-un super jucator

Olimpiu Morutan a fost salvatorul lui Dica in ultimul meci de campionat. Morutan a fost rezerva in partida cu Hermannstadt, iar cand a fost trimis pe teren a oferit doua pase de gol.

Valeriu Iftime, fostul sau patron de la Botosani, il sfatuieste pe Gigi Becali sa-i ofere mai multa incredere pustiului in varsta de 19 ani. Iftime este de parere ca FCSB ar trebui sa ii acorde lui Morutan un rol principal in echipa si sa-i ofere mai multa responsabilitate pentru a-l ajuta sa creasca.

"Eu cand am spus, acum aproape doi ani, ca Morutan e fotbalist mare de tot si e cel mai bun numar 10 din Romania, lumea radea de mine. Acum, am vazut ca si domnul Becali si-a dat seama de talentul pe care-l are acest copil. Dar asa cum i-am spus si domnului Becali va spun si dumneavoastra. Olimpiu Morutan, la 19 ani, nu trebuie sa aiba rolul unui pompier intr-o echipa! Vad ca e tinut pe banca de rezerve si se apeleaza la el doar cand arde ceva si sunt disperati cei de acolo ca nu mai au solutii. Asa nu vor face nimic si nu vor rezolva absolut nimic. El trebuie titularizat meci de meci, acum trebuie sa-i punem in spate toti sacii din lume si o sa vedem ca face fata presiunii. Trebuie sa poarte tricoul cu numarul 10, sa fie capitan! Sa il fortam pentru ca are un superpotential si el trebuie stimulat la maximum", a declarat Valeriu Iftime pentru GazetaSporturilor.

Morutan a fost luat de FCSB in iarna, insa a jucat pentru echipa lui Dica abia din acest sezon. Tanarul mijlocas a marcat trei goluri in cele 16 meciuri jucate pana acum.