Ioan Varga a anunțat că nu se grăbește să numească un nou președinte, însă a transmis că și-ar dori un conducător precum Marian Copilu sau Iuliu Mureșan. Mai mult, s-a vehiculat chiar că finanțatorul CFR-ului ar fi discutat chiar cu cei doi.

Florin Prunea nu ar refuza o ofertă de la CFR Cluj

Florin Prunea a mărturisit că ar da curs unei oferte venite din partea lui CFR Cluj, în contextul în care i-ar fi propus postul de președinte al ardelenilor.

Fostul portar al Generației de Aur spune că ar merge cu ochii închiși la clubul patronat de Ioan Varga și a dezvăluit și ce antrenor ar numi la echipă. Prunea spune că ar încerca să îl aducă din nou pe banca tehnică pe Dan Petrescu, antrenorul care a plecat din Gruia după umilința suferită de ardeleni în turul play-off-ului Conference League cu Hacken, atunci când CFR a pierdut cu 2-7.

”Păi cum să nu fiu interesat? Cum să nu mă duc dacă m-ar oferta? Normal că m-aș duce! Nu poți să pui singur clubul pe picioare, acolo trebuie să tragă toți la aceeași căruță, ce, faci minuni? Pe Dan Petrescu (n.r. l-ar numi antrenor). Eu spun pe cine aș aduce, dacă vrea să asculte, bine! Deocamdată mai stă puțin, dar cu siguranță se va întoarce”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.