"Cand toti ne-au dat morti, noi ne-am ridicat!" Stelistii striga adunarea pentru un nou miracol din seria Ajax si Valencia

PRO TV transmite joi FCSB - Rapid Viena, de la 21:30. Bucurati-va de fotbal!

20.000 de bilete a vandut FCSB pana acum, pentru returul cu austriecii, iar Dica, Rusescu si Bizonul Ghnohere asteapta 40.000 de fani pe National Arena.

"Am demonstrat si in alte meciuri, cand toata lumea ne dadea morti, ca am reusit sa ne ridicam", spune Mihai Balasa.

Dica merge pe mana "batranilor". Teixeira, Rusescu si Pintilii vor incerca sa intoarca infrangerea cu 3-1 de la Viena.

"Trebuie sa fim mult mai atenti in retur. Ne-au surprins pe contraatac, am facut greseli care ne-au costat, iar in final am avut si nesansa, pentru ca am ratat foarte mult."

Calificarea in Europa League si primul titlu dupa 4 ani le va aduce stelistilor cate 100.000 de euro.

Returul cu Rapid Viena va fi la PRO TV, joi, de la 21:30.

"Un sezon perfect ar fi sa ne calificam in grupe, sa luam cupa si campionatul" - Mihai Balasa