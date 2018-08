Veste teribila pentru stelisti inaintea returului cu Rapid Viena: un titular, accidentat! "Problema pare a fi mai grava decat se anticipa"

FCSB - Rapid Viena, returul Play Off-ului UEFA Europa League, e joi seara, 21:30, IN DIRECT la ProTV.

FCSB joaca joi seara, pe National Arena si IN DIRECT la ProTV, pentru calificarea in grupele UEFA Europa League. Echipa lui Dica are de remontat un dezavantaj de doua goluri, dupa ce a pierdut cu 1-3 la Viena, in fata formatiei la care joaca Andrei Ivan.



Pentru meciul de joi, stelistii nu stiu inca daca se vor putea baza pe portarul Cristi Balgradean!

Balgradean a fost schimbat in minutul 60 al meciului cu Viitorul din cauza unei probleme musculare. Astazi, el a efectuat niste investigatii, iar medicii au transmis ca acesta ar putea rata meciul cu Rapid Viena!

"Si eu am crezut ca Balgradean va fi recuperat. Astazi am fost la baza sportiva si am aflat ca el ar fi fost in investigatii. Am inteles ca ar avea o problema mai grava decat se anticipa. Speram ca va fi bine, dar eu am incredere mare si in Andrei Vlad. A intrat foarte bine la meciul cu Viitorul. A facut niste greseli anul trecut, dar s-a pus mare presiune pe el", a spus Duckadam la Digi.