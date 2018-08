Impresarul lui Nistor a anuntat care e stadiul discutiilor pentru transfer! De ce a venit ieri la Bucuresti

Lucian Marinescu, impresarul lui Dan Nistor, a vorbit pentru prima data de la inceputul "telenovelei" negocierilor pornite de Becali.

Lucian Marinescu, impresarul lui Dan Nistor, a afirmat astazi ca "nu exista nimic concret pe seama transferului". Potrivit agentului, FCSB nu a inaintat o oferta oficiala.

"Nu exista absolut nimic, sunt doar speculatii care fac deliciul presei. Eu nu sunt obisnuit sa tratez sau sa negociez la televizor. Nu exista un feedback de la cluburi, el este jucator sub contract si ar trebui sa aiba si ele o pozitie oficiala. Dar nu este nimic, sunt speculatii", a spus Lucian Marinescu, citat de ProSport.

Potrivit agentului, Nistor are mai mari sanse sa prelungeasca intelegerea cu Dinamo.

"Spre lauda lui Dinamo, ei se comporta precum un club mare si vor sa ii prelungeasca intelegerea lui Nistor. Asteptam sa revina in tara domnul Negoita si cred ca se va intampla saptamana asta, de asta am venit la Bucuresti. E bine ca Dinamo are o linie sanatoasa si ca vrea sa mearga mai departe cu Dan", a adaugat Marinescu.