Ziua TAIERILOR la Dinamo! Prunea si Danciunescu. DATI JOS din avion! Anuntul incredibil al conducerii

Dinamo ii impinge spre iesire pe doi dintre sefii clubului.

Managerul general Florin Prunea si directorul Ionel Danciulescu nu vor face deplasarea alaturi de jucatori si de staff-ul tehnic in Spania pentru cantonamentul de iarna! Cei doi nu mai sunt doriti in club, iar aceasta e metoda lui Negoita de a le arata-o cat se poate de clar. Prunea a fost la reunirea lotului, dar a ramas practic fara sarcini dupa ce toata raspunderea a retrecut la presedintele Balanescu.

Dinamo pleaca in cantonament pe 13 ianuarie si revine in tara pe 23. Pana atunci, 'cainii' se pregatesc la Saftica sub comanda lui Dusan Uhrin.

Azi, Dinamo a anuntat doua despartiri: pustiul Strechie (adus din Italia, n-a apucat sa debuteze la prima echipa) si Linas Klimavicius si-au reziliat contractele.