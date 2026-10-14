PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!

PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona! La Liga
SPORT.RO
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Din articol

PSG, campioana Franței și a Europei, și-a pregătit deja lista de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă, iar printre ”țintele” lui Luis Enrique se numără un jucător de la Barcelona.

Eric Garcia este dorit de PSG!

Eric Garcia (25 de ani), fundașul central al catalanilor, este aproape de un transfer la PSG, club care este gata să ofere nu mai puțin de 70 de milioane de euro în schimbul său, scriu francezii de la Le Parisien.

Fundașul a fost crescut de Barcelona, dar a fost transferat de Manchester City încă din perioada junioratului. În 2021 a revenit la gruparea catalană din postura de jucător liber de contract, dar evoluțiile sale nu au fost pe măsura așteptărilor.

Drept urmare, Barcelona l-a trimis sub formă de împrumut la rivala catalană Girona pentru un sezon, iar din 2024 este o piesă importantă în echipa lui Hansi Flick pe Camp Nou.

Eric Garcia este campion mondial cu Spania în această vară și are, până acum, trei titluri de campion cu Barcelona.

Bernal are clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro

"Cormoranii" sunt foarte interesați de transferului tânărului Marc Bernal. Clubul englez dorește să facă o ofertă oficială în următoarele perioade de mercato și speră să beneficieze de faptul că mijlocașul central are concurență acerbă pe postul său, luptându-se pentru minute cu Pedri, Gavi, Frenkie de Jong și Rodri. Bernal ar fi un jucător pe placul antrenorului Andoni Iraola, care consideră că acesta posedă caracteristici valoroase tehnico-tactice pentru deblocarea întregului potențial al liniei sale mediane. 

Marc Bernal mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2029 și are o clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro. În acest sezon, acesta a bifat 8 prezențe pentru catalani, în toate competițiile. În acest moment, "roș-albii" îi au în lot pe mijlocașii centrali Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, James McConnell, Alexis Mac Allister și Wataru Endo, dar argentinianul are contract până în 2028 și poate fi vândut, iar japonezul va pleca liber în vara viitoare. 

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