PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!

PSG, campioana Franței și a Europei, și-a pregătit deja lista de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă, iar printre ”țintele” lui Luis Enrique se numără un jucător de la Barcelona.

Eric Garcia este dorit de PSG!

Eric Garcia (25 de ani), fundașul central al catalanilor, este aproape de un transfer la PSG, club care este gata să ofere nu mai puțin de 70 de milioane de euro în schimbul său, scriu francezii de la Le Parisien.

Fundașul a fost crescut de Barcelona, dar a fost transferat de Manchester City încă din perioada junioratului. În 2021 a revenit la gruparea catalană din postura de jucător liber de contract, dar evoluțiile sale nu au fost pe măsura așteptărilor.

Drept urmare, Barcelona l-a trimis sub formă de împrumut la rivala catalană Girona pentru un sezon, iar din 2024 este o piesă importantă în echipa lui Hansi Flick pe Camp Nou.

Eric Garcia este campion mondial cu Spania în această vară și are, până acum, trei titluri de campion cu Barcelona.