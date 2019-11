"E destul!" Se intoarce MM la FCSB? Prima reactie a acestuia dupa plecarea lui Narcis! Ce mesaj a transmis

MM Stoica a transmis un mesaj cu privire la revenirea sa la FCSB.

Narcis Raducan a plecat de la FCSB dupa ce pe Becali l-au deranjat cateva declaratii oferite de acesta, iar in locul sau ar exista posibilitatea de a reveni MM Stoica. Acesta a transmis un mesaj pe retelele de socializare prin care tine sa lamureasca stiuatia cu privire la o revenire a sa.

"Enough is enough! Echipa a ajuns pe ultimul loc in urma infrangerilor cu Voluntari, Iasi si Medias. Eu nu mai eram prin preajma la niciunul dintre aceste esecuri. N-am nicio legatura cu ce se intampla zilele astea, sunt ocupat cu probleme mult mai importane pentru mie si familia mea. Rog presa sa nu-mi foloseasca numele pentru a dezbate subiecte care n-au niciun suport real", este mesajul transmis de MM pe Facebook.