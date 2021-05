BREAKING NEWS | Tocmai si-a anuntat Iordanescu plecarea dupa ce a luat titlul cu CFR? "Nu vreau sa umbresc momentul cu comentarii pentru ce urmeaza pentru mine!"

Edi Iordanescu lasa de gand ca ia in calcul despartirea de CFR Cluj, in ciuda titlului castigat in acest sezon.

Edi a luat doua trofee in acest sezon cu CFR-ul. Isi incheie contractul in aceasta vara. Iordanescu Jr. Campania de calificare in Champions League ar putea sa inceapa fara el pe banca ardelenilor.

"Lumea uita usor, in general. Asteapta continuitate, nu accepta pasi gresiti. La toate echipele la care am fost, mi-am indeplinit obiectivele. Nu doar atat, mi le-am depasit. A fost o situatie aparte, o echipa luata din mers, cu multe lucruri foarte bune facute de Dan Petrescu. Sa nu uitam in ce moment eram cand am venit, dar echipa s-a ridicat in picioare.

N-as vrea sa umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmeaza pentru mine. Sunt legat de CFR pana la mijlocul lunii iunie, vom vedea. Imi doresc sa fiu aproape de familia mea, ei m-au sustinut, m-au echilibrat in multe momente. Si alaturi de prietenii mei, care au crezut in munca mea si in mine", a spus Becali la Digisport.