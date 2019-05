Campionul mondial Zambrotta il asteapta pe Ianis Hagi din nou in Italia: "Are mult talent si are un maestru acasa!"

Un campion mondial care a jucat cu Mutu si Messi il asteapta pe Ianis Hagi in Italia. Hagi l-a rascumparat pe Ianis de la Fiorentina.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gianluca Zambrotta a luat titlul mondial cu Italia in 2006. Ii place Ianis Hagi si vrea sa-l vada din nou in Serie A.

"Cu siguranta Hagi Junior are mult talent si are un maestru acasa, pe tatal sau! A fost mereu un schimb bun de jucatori intre Romania si Italia. Radu de la Lazio si Radu de la Genoa sunt doua exemple bune", a spus Zambrotta, prezent in Romania la un eveniment.

Zambrotta a jucat cu Mutu la Juventus.



"Fabio Capello era antrenorul nostru si a reusit sa-l puna la punct", a spus italianul.

Nimeni nu i-a marcat cariera asa cum a facut-o Messi. Au fost colegi la Barcelona.

"Este unul din cei mai talentati din istorie si face ce vrea cu mingea! Ce pentru el este simplu pentru mine era dificil", a mai spus Zambrotta.