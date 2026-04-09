Printre cei care au vorbit despre impactul uriaș al tehnicianului se află și Bogdan Andone, campion al României cu Rapid în sezonul 1998/1999.

„M-a convins să aleg Rapidul”

Andone a povestit cum Mircea Lucescu a insistat pentru transferul său de la Sportul Studențesc, deși mijlocașul semnase deja un precontract cu Steaua.

„Am mers într-o seară la sediu, unde mă aștepta Nea Mircea. Mi-a spus că va veni la Rapid și că este un proiect serios. Am fost coleg și cu Răzvan Lucescu, iar asta m-a făcut să aleg Rapidul”, a declarat Andone la Sport Total FM.

În vara acelui an, Lucescu a schimbat radical echipa din Giulești. Au fost aduși jucători importanți, iar Rapid a câștigat titlul la finalul sezonului 1998/1999.

Actualul antrenor de la FC Argeș spune că metodele lui Mircea Lucescu erau cu mult înaintea vremurilor.

„A făcut o întreagă revoluție la nivelul lotului. Am avut o relație foarte bună cu el și am învățat enorm. Ținea mult la educație, la școală și la comportament”, a explicat Andone.

Fostul mijlocaș își amintește în detaliu antrenamentele tactice impuse de „Il Luce”.

„Marțea și joia aveam antrenamente duble. Intram în semi-cantonament și repetam acțiuni de atac la nesfârșit. Le știam pe de rost, aproape le visam. Știam cu ochii închiși ce urmează în funcție de fază”, a spus Andone.

Bogdan Andone a dus-o pe FC Argeș în play-off

Surpriza campionatului este fără doar și poate FC Argeș Pitești, echipă nou promovată care a reușit accederea în grupa de campionat la finalul sezonului regular.

Cu trei etape scurse, trupa lui Bogdan Andone ocupă poziția #5 în clasament, peste Dinamo, cu o victorie, o remiză și o înfrângere.

Pentru piteșteni urmează un duel chiar cu Rapid în etapa #4 din play-off. Cele două formații se vor întâlni în Giulești, luni, 13 aprilie, nu mai devreme de ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.