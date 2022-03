Calvarul lui Andrei Vlad continuă. După Gigi Becali, suporterii lui FCSB fac și ei un anunț

În minutul 16 al partidei de la Pitești, Vlad a pasat greșit în propriul careu, direct la Cristi Tănase. Mijlocașul i-a pasat lui George Ganea, care a înscris cu poarta goală unicul gol al meciului.

Gheorghe Mustață: "Îl vom înjura tot meciul pe Andrei Vlad"

Gigi Becali a anunțat că Andrei Vlad nu va mai apărea în poarta lui FCSB, având în vedere greșelile repetate, iar Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut și el o reacție dură în urma gafei portarului.

Suporterii lui FCSB și l-ar dori între buturi pe Ștefan Târnovanu, cel care l-a înlocuit pe Andrei Vlad la Pitești și a avut evoluții apreciate în puținele partide în care a prins minute.

"O bătaie de joc din partea tuturor la adresa suporterilor! Ce poate fi asta? Dacă eu îi spun lui Gigi de două luni de zile, când am avut o discuție, că am pierdut patru campionate pe mâna lui Vlad și de abia acuma și-a dat seama… asta este! Mă mir că a luat poziția asta.

Târnovanu te-a scos la meciul cu Sepsi, când trebuia să iei bătaie. Copilul ți-a adus un punct, singur. Ce, ieri a avut evoluții slabe? A ieșit când a trebuit. Se vede clar că are atitudine de portar. Important este să fie serios și concentrat la meci. Pentru că, dacă te uiți, toate meciurile le-am pierdut pe mâna portarilor. Ultimele patru campionate le-am pierdut numai din cauza portarului! La fel și în cupele europene. Mă bucură faptul că acum Gigi și-a dat seama. Și ne-am mai bucura, dacă nu s-ar mai băga la echipă.

Am discutat cu el. Am îngropat securea, dar uite că a dezgropat-o el iar, prin ceea ce a făcut acolo. Oamenii nu mai vor să-l vadă în poartă. Dacă-l mai văd în poartă… eu nu l-aș sfătui, pentru că îl vom înjura tot meciul și e păcat. E un copil care a greșit iar. Trebuie să se concentreze, ca pe viitor să știe ce are de făcut. Dar oamenii îl vor contesta foarte dur", a spus Gheorghe Mustață, pentru Fanatik.

Andrei Vlad a apărat poarta lui FCSB în 29 de meciuri și a încasat tot atâtea goluri.

Patronul Gigi Becali a anunțat că a discutat cu finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, chiar în timpul meciului cu FC Argeș despre cedarea portarului la echipa olteană, însă omologul din Bănie nu ar fi interesat de o astfel de mutare.