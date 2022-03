Andrei Vlad, contestat și de rivali: "Băi, nu se poate! Eu am ceva cu copilul ăsta după fața lui"

În minutul 16 al partidei de la Pitești, Vlad a pasat greșit în propriul careu, direct la Cristi Tănase. Mijlocașul i-a pasat lui George Ganea, care a înscris cu poarta goală unicul gol al meciului.

Valeriu Iftime, despre gafa lui Andrei Vlad: "Băi, nu se poate!"

Gigi Becali a anunțat, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport, că nu va mai viza pe Andrei Vlad în meciurile următoare, având în vedere gafele constante pe care le face, iar Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, s-a arătat și el uluit de greșeala goalkeeper-ului de 22 de ani.

"Mie oricum nu-mi place Vlad. Eu am ceva cu copilul ăsta după fața lui. Sunt un pic obosit când spun asta, dar când am văzut golul ăla, am zis 'băi, nu se poate!'", a spus Valeriu Iftime, la Digisport.

Iftime a fost fan declarat al lui FCSB joi seară. În cazul în care bucureștenii ar fi câștigat la Pitești, FC Argeș nu ar mai fi avut nicio șansă la play-off, iar FC Botoșani și-ar fi asigurat poziția a șasea la finalul sezonului regulat.

În urma rezultatelor de joi, partida de luni dintre FC Botoșani și FC Argeș devine decisivă pentru ultimul loc de play-off. Moldovenii ocupă acum locul 6, cu 46 de puncte, în timp ce piteștenii lui Andrei Prepeliță au un punct mai puțin. Valeriu Iftime a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal dacă echipa sa nu va prinde play-off-ul în acest sezon.

Andrei Vlad, OUT de la FCSB

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a dezvăluit că Andrei Vlad nu va mai apăra la FCSB, luând în calcul și transferul acestuia de la echipă.

"Eu iau lucrurile în ansamblu. Ceilalți oameni iau rezultatul și finalul. Am jucat fără cinci titulari și s-a jucat doar la o poartă. Nu ai cum să câștigi meciul niciodată așa, dacă vine unul ca Vlad și bagă mingea în poartă. Cu situații de cascadorii râsului nu ai cum! Dacă nu făceam gafa aia, nu se mai baricadau în poartă! Nu am ce să-i mai fac! Du-te, bă, ia-l la echipa națională! Nu se poate, ne-a distrus. Îmi e milă de el, dar nu pot să mă distrug singur.

Eu i-am dat telefon aseară lui Rotaru, dar nu mai vrea să-l ia. Nu face omul cu intenție, greșeala e omenească. Eu m-am luat după oamenii mei, că e cel mai bun portar. O fi, dar el nu mai apără. Nu că am ceva cu el, dar n-avem ce face!", a declarat Gigi Becali în direct la PRO X.