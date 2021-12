Târnovanu, îngerul lui FCSB, și-a ținut o promisiune. Povestea portarului care în ianuarie trecea printr-un moment de cumpănă

O conjunctură a făcut ca goalkeeper-ul de 1.97m să fie titular în poarta lui FCSB la Sfântu Gheorghe. Ianis Stoica s-a accidentat, Octavian Popescu a fost suspendat, iar Târnovanu a rămas singura variantă viabilă pentru regula U21, trimițându-l pe Andrei Vlad pe bancă, iar pe Cătălin Straton în afara lotului.

A fost doar al treilea meci al lui Târnovanu la FCSB. Transferat anul trecut, de la Poli Iași, pentru 200.000 de euro, portarul a prins de puține ori lotul primei echipe, apărând mai des în Liga 3, la formația secundă. Singurele două meciuri oficiale pentru ieșean au venit în finalul sezonului trecut, când FCSB pierduse orice șansă la titlu: 0-1 contra Universității Craiova și 0-2 împotriva lui CFR Cluj.

Târnovanu a avut o mulțime de intervenții salvatoare contra lui Sepsi și a fost declarat omul meciului, respectând astfel o promisiune emoționantă făcută în ianuarie 2021, la decesul tatălui său: "Dumnezeu să te odihnească, tată! Te voi face mândru! Te vom iubi mereu!".

Crescut de Poli Iași, Târnovanu le-a atras atenția celor de la FCSB în startul sezonului 2019/2020, când apăra cu regularitate în Liga 1 la formația din Moldova. Ulterior, a fost convocat la mai multe naționale de juniori, inclusiv la reprezentativa U21.

În momentul în care s-a realizat transferul la FCSB, Târnovanu declara bucuros: "Sunt foarte fericit. Într-o săptămână s-a întâmplat imposibilul pentru mine. Am ajuns titular la Poli și am semnat cu echipa cu care țin de mic copil. De mic sunt stelist și sunt fericit că am ajuns la această echipă. Totul a fost foarte rapid, pe neașteptate".