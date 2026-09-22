Cale liberă spre FCSB: Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu Esperance

Laurențiu Reghecampf s-a înțeles deja cu Gigi Becali și va fi următorul antrenor al lui FCSB, după plecarea lui Marius Baciu. Până la a semna contractul cu FCSB, Reghe a fost nevoit să își rezolve mai întâi situația cu Esperance Tunis. Vestea bună pentru FCSB a venit luni seară.

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” Laurențiu Reghecampf o părăsește pe Esperance ”, a scris Esperance Time, iar informația a fost confirmată de publicația Gnet , care a anunțat și cine va fi înlocuitorul pe termen scurt al lui Laurențiu Reghecampf.

”Esperance Sportive de Tunis și antrenorul român Laurențiu Reghecampf s-au despărțit, după doar două luni.

Antrenorul nu a putut rezista ofertei primite de la Steaua București (n.r. FCSB), echipă la care se va alătura miercuri”, au scris jurnaliștii din Tunisia.

Cele două părți au ajuns la un acord în urma ședinței care a avut loc luni seară. Reghe s-a întâlnit cu președintele clubului Esperance, iar, la capătul unei ședințe care a durat câteva ore bune, cele două părți au ajuns la o înțelegere cu privire la rezilierea contractului.

”La finalul unei întâlniri îndelungate cu oficialii formației <<Sang et Or>>, s-a ajuns la un acord pentru încetarea relației contractuale, acord ale cărui detalii nu au fost încă dezvăluite”, au continuat tunisienii.

Majdi Traoui se va ocupa de pregătirea celor de la Esperance Tunis în următoarea perioadă, până la numirea unui nou antrenor principal care să îi ia locul lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali, detalii despre contractul pe care i-l pregătește lui Reghecampf

Întrebat despre salariul pe care îl pregătește pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că, inițial, planul său era să se califice în UEFA Champions League, iar ulterior antrenorul să plece la arabi pentru o remunerație de 5 milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg, Laurențiu Reghecampf i-a spus omului de afaceri că își dorește să stea 5 ani la FCSB. După cele auzite, Gigi Becali și-a schimbat planul și a transmis că îi poate oferi 10 milioane de euro lui „Reghe” în 5 ani. Totuși, există o condiție: banii mulți vor veni din calificările în Liga Campionilor.

„Nu voi reveni la meciuri. Voi veni numai și numai dacă sunt campion mai devreme, o să merg la spectacol. Nu mă mai deranjez, mai bine stau liniștit în pat. Nu vreau să merg într-un vacarm de gălăgie, nu am nevoie. Dacă vor fi meciuri de Liga Campionilor, atunci voi merge.

Nici nu am stabilit cât îi dăm. Dacă vom merge în Liga Campionilor, îi dau drumul și ia 5 milioane de euro la arabi. A zis că vrea să rămână la FCSB 5 ani. I-am spus că va primi la mine 10 milioane în 5 ani, că îi dau 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, îi dau 1 milion primă. După jumătate de an, îi măresc salariul și prima, și îi dau două milioane pe an”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.