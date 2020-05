"Ca si in tribuna, multe reprosuri incep cu 'du-te-n...!' Prietenii stiu de cine vorbesc!" Primele explicatii ale lui Dinu dupa clipul SOCANT in care i-a injurat pe fostii colegi

Cornel Dinu a reactionat intr-un editorial scris pentru Fanatik dupa aparitia pe net a clipului in care apare injurandu-si mai multi fosti colegi si jucatori.

Dinu stie cine l-a filmat. Il face praf pe fostul portar Vasile Zlotea, despre care spune ca a fost promovat la prima echipa dupa interventia sa. Dinu isi cauta pentru limbajul folosit la adresa lui Moraru, Multescu sau Andone, acceptand ca a gresit 'adresarea'.

"Praduitorul cu nume de zloata, Vasile Zlotea, vine din cand in cand printre fotbalisti, povestindu-si ca meritorie viata de practicant a jocului numai cu episoade de incidenta penala. Impreuna cu antrenorul Dumitru Nicolae-Nicusor, l-am luat la echipa mare, de la juniori, ca speranta de portar in turneul din vara lui 1983, inainte de Hamburg, in Germania. A fost prins furand din magazin, scos de la politie de conducerea lui Dinamo si de atunci si-a dus „cariera” numai in infractiuni penale, cu care se lauda!, pe la echipe din provincie. Si in ingaduinta noastra ii acceptam elucubratiile, c-asa-i la mese de pretinsi prieteni. Jinduim cu totii uneori dupa Raj Kapoor-ul copilariei…

Ce palose de vorbe pe viu isi luau si ceilalti doi care s-au terfelit declarativ unei prese prea tinere ca sa-nteleaga ce-a fost in tot fotbalul lumii, nu numai la memorabila „dubla” Dinamo- Hamburg din 1983… Cand doar i-am asigurat pe „cainii” mei ca nu vor fi dezavantajati de arbitri, asa cum ni s-a intamplat de prea multe ori cand am intalnit mari firme fotbalistice occidentale. Acesta a fost, de fapt, adevarul. Dupa, au stiut si de atentia-geanta care doar in judecati firave a fost corupere.

Revenind la prezentul crud, nu-i de acceptat cum i-am blagoslovit, dar cand am fost eu lovit pe nedrept ca sa n-am replica? Doar putini slujitori acum de taste albiti pe la tample ma pot judeca. Prietenii stiu de cine vorbesc… Si pentru ca am fost aparator si acestia stiu ca deposedarea si marcajul cand iti reusesc in fotbal sunt un fel de „Ba p-a ma-tii!” la adresa oricui. In fond, a tuturor acelora care incearca sa pacaleasca. Ca si in tribuna, multe reprosuri incep cu „Dute-n…”, scrie Dinu in Fanatik.