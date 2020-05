ULTIMA ORA! Spaniolii nu renunta la Dinamo si i-au dat ULTIMATUM lui Ionut Negoita: "Oferta e valabila pana luni!" Precizarile facute de iberici

Reprezentantul fondului de investitii spaniol, Toni Curea a adus lamuriri in ceea ce priveste negocierile pentru preluarea lui Dinamo.

Vanzarea lui Dinamo continua sa tina primele pagini ale ziarelor din Romania, dupa schimbul de acuze intre Ionut Negoita si investitorii spanioli.

Dupa ce Ionut Negoita a declarat ca spaniolii nu au nicio baza financiara pentru a putea cumpara Dinamo si s-a declarat nemultumit de faptul ca nu a cunoscut niciun investitor iberic, reprezentantul acestora, Toni Curea a revenit cu informatii noi.

"Niciodata nu s-a ascuns nici un detaliu fata de Negoita si fata de reprezentantii PCH. Dimportriva, am dat toate garantiile cerute de Negoita, asta este o scuza, un joc pentru a accepta noi bancruta in totalite a lui Negoita.

1. Ne exprimam inca o data dezamagirea ca ceea ce s-a dorit din partea noastra a fi o tranzactie intre doua parti profesioniste s-a transformat intr-un scandal mediatic. Rugam a se observa ca din partea noastra nu au existat nici scurgeri de informatii "pe surse" si nici atacuri directe (a se vedea interventiile actionariatului si ale suporterilor in presa inca dinainte ca negocierile sa esueze). Am apreciat insa necesar sa ne aparam imaginea in fata unor atacuri mediatice menite sa ascunda fata de suporterii lui Dinamo coalitia dintre actionariat si auto-declaratii reprezentanti ai suporterilor.

2. Se invoca de catre coalitie caracterul clandestin al ofertantilor. Aducem la cunostinta publica urmatoarele aspecte:

• Pentru ca domnul Negoita sau reprezentantii suporterilor sa vada "la fata" ofertantii ar fi fost necesar ca acestia sa intre in carantina la intrarea in Romania 14 zile si apoi la intoarcerea in Spania alte 14 zile. Un efort care nu era necesar, mai ales ca pana sa aflam din presa nici nu am stiut ca aceasta ar fi o conditie.

• Datele ofertantilor le cunosteau din mandatele notariale oferite avocatului din Romania, mandate notariale autentificate si apostilate pe care le aveau in copie din luna aprilie.

• Dl. Toni Curea, cel care este contestat de catre actionariatul Dinamo, reprezinta nu numai asociatul ofertantilor, dar insasi motivul pentru care a existat aceasta oferta, numai la solicitarea dumnealui fata de ofertanti (care aveau in vizor mai multe echipe) s-a decis ca Dinamo sa fie echipa aleasa de investitori. Raspunderea pentru aceste negocieri o purta deci Toni Curea ca fiind cel care a propus si garantat fata de ofertanti ca Dinamo reprezinta o optiune serioasa . Din pacate, sentimentalismul dumnealui s-a lovit de cinismul altora care fac tot posibilul ca orice eventuala oferta sa esueze.

• Domnul Menendez nu este nici inexistent, nici falimentar, ci este, pe langa cel mai medaliat sportiv spaniol si membru CIO, un manager de fotbal cu rezultate excelente (a condus catre performante deosebite atat Sporting Gijon, cat si FC Sevilla). Si implicarea dumnealui, repetam, reiese din mandatul notarial acordat avocatului roman.

• Societatea ofertanta (al doilea actionar) nu este falimentara, dovada constituind-o extrasul de cont pe care ne-am oferit a il prezenta actionarului Dinamo. Mentionam ca reprezentant al societatii este un reputat avocat din Spania, Eleuterio Gordaliza Sandoval.

3. Este oarecum ironic sa citim ca Dinamo nu se vinde catre o societate cu capital social de 3.000 euro - cine cunoaste putin economie si afaceri stie si faptul ca nu exista nicio legatura intre capitalul social si capacitatea financiara a societatii, dovada ca Dinamo are capital social de 41 de milioane lei, dar nu are capacitate financiara sa isi plateasca debitele acumulate.

4. Ironia continua tocmai prin faptul ca o persoana fara calitate in Lotus Perfect Products (societatea detinatoare a actiunilor Dinamo), in speta dl. Negoita, ne reproseaza ca vorbim in numele altora. Trebuie precizat ca avocatul roman care detinea mandatat a solicitat in repetate randuri o intrevedere directa cu dl. Negoita si a fost refuzat.

5. Ca intr-un concurs de gafe, se invoca lipsa de credibilitate a societatii ofertanta pe motiv ca are capital social de 3.000 euro in conditiile in care actiunile sunt detinute acum de o societate care are capital social de 200 lei (de peste 70 de ori mai mic) si un singur angajat.

6. Societea ofertanta este verificata si sub aspectul activitatii declarate la infiintare ca activitate principala, anume constructii, uitand a se mentiona ca:

- Lotus Perfect Products, actualul actionar, are drept activitate principala comertul de produse nealimentare

- pentru ofertanti, garantia sportiva nu o reprezenta finantatorul (societatea), ci domnul Menendez si domnul Andone.

7. Toate aceste aspecte oferite direct publicului sunt surprinzatoare pentru ca nu au facut de-a lungul negocierilor obiect al vreunei opozitii sau solicitari din partea actionarului sau a reprezentantilor suporterilor. Ambele parti cunosteau aceste aspecte si nu s-au declarat nemultumiti nici de bonitatea societatii ofertante, nici de lipsa de la negocieri in persoana a domnului Menendez, nici nu au solicitat garantii financiare. Dovada in acest sens o reprezinta emailul din data de 18 mai, care continea forma contractului propusa de actionarul actual, ori in acea forma a contractului nu ni se solicita garantie financiara. Aceasta cerinta a aparut direct in spatiul public odata cu anuntul reprezentantilor suporterilor ca au ajuns la o intelegere cu actionarul de preluare a clubului.

8. Atunci cand am luat cunostinta din presa (negocierile prin intermediul presei reprezentand se pare o practica la Dinamo), am suplimentat oferta noastra cu o garantie de 500.000 euro si un extras de cont pe care ne-am oferit a il prezenta direct catre actionar (fara a il transmite in copie tocmai pentru ca din motive de confidentialitate nu doream sa ajunga in presa numarul de cont si alte detalii si increderea in buna credinta a celeilalte parti disparuse dupa ce niste negocieri restranse au fost transformate in circ mediatic). Din pacate, am fost refuzati la a prezenta acest extras de cont dupa cum am fost refuzati si la o intrevedere directa intre avocatul mandatat si actionar.

9. Va fi foarte interesant sa vedem daca oferta reprezentantilor suporterilor va contine aceleasi conditii ca cele negociate de noi in interesul clubului (reducerea debitelor Dinamo catre societatile controlate direct sau indirect de domnul Negoita, recuperarea bazei de la Saftica pentru club, garantarea eventualului prejudiciu din dosarul privind bancruta frauduloasa, revenirea autocarului echipei la club). In cazul in care clubul va fi preluat de catre suporteri in conditii mai dezavantajoase pentru club, acest aspect va face dovada jocurilor de interese dintre actionariat si reprezentantii suporterilor. Aratam ca oferta noastra este inca valabila pana luni, 25.05.2020, ca avocatul mandatat de catre ofertanti se afla in Romania si ca in cazul in care oferta ar fi acceptata, va exista atat o convorbire prin mijloace electronice cu ofertantii direct, dar si printr-o declaratie de presa, urmand ca ofertantii sa vina in cel mai scurt timp in Romania. Pana atunci solicitam respectuos a nu se mai purta negocieri prin presa si a nu se mai cataloga drept niste papagali unul dintre cei mai buni manageri de fotbal, Herminio Menendez si un reputat avocat spaniol" , a spus Toni Curea, reprezentatul fondului de investitii spaniol si al lui Herminio Menendez, pentru Telekom Sport.