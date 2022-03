Budescu, veste proastă pentru foștii coechipieri: „CFR o să câștige campionatul și anul acesta!” Va rămâne la Voluntari din vară?

FC Voluntari a pierdut meciul de pe teren propriu cu CFR Cluj, 0-1, din etapa a 29-a a Ligii 1. Ilfovenii nu l-au putut opri pe Dan Petrescu din a obține a patra victorie consecutivă în campionat, iar golul lui Andrei Burcă i-a dus pe clujeni la 14 puncte în fața FCSB-ului.

La finalul partidei, Constantin Budescu (33 ani) a mărturisit că CFR-ul va obține al cincilea titlu consecutiv în România, cu toate că foștii săi coechipieri de la FCSB încă speră să recupereze diferența de puncte.

Budescu: „Am semnat acum două luni, ce să vorbim?”

„Ne doream victoria, din păcate nu am reușit, am avut câteva ocazii. Am avut timp să egalăm, am încercat să aducem mingea în fața porții, din păcate nu am reușit. Sunt o echipă bună, solidă, probabil o să câștige campionatul și anul acesta, au o diferanță destul de mare (n.r. - CFR Cluj).

Obiectivul nostru e să ajungem în playoff. Mai avem un ultim meci, tot timpul m-am gândit la echipa mea, nu mă tem de nimic. Fiecare face ce vrea. Eu încerc să-mi fac treaba pentru echipă.

Nu am discutat despre viitor, mai sunt foarte multe meciuri, am semnat până în vară. Pot să rămân, pot să plec, încă nu am discutat despre viitor. Am semnat acum două luni. Ce să vorbim?”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a coborât pe locul 4 în Liga 1, cu 47 de puncte după 29 de etape. Ultima poziție care duce în playoff este ocupatată de Farul Constanța, care are 45 de puncte după 28 de etape.