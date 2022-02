Budescu visează la Conference League și națională după primele goluri la Voluntari: "Putem face față!"

Mijlocașul ofensiv al ilfovenilor, care a împlinit chiar astăzi 33 de ani, visează la o participare în Conference League alături de FC Voluntari, dar și la o convocare din partea lui Edi Iordănescu la naționala României.

Budescu visează la Conference League și națională

Budescu a marcat pentru 1-0 cu o lovitură de cap, procedeu cu care spune, mai în glumă, mai în serios, că nu a mai înscris din copilărie.

"Am pierdut ceva puncte meciurile trecute și trebuia să recuperăm. Mă bucur că am reușit să duc atâtea minute, sunt aproape de 100% și sper ca totul să fie ok și în continuare. Matematic nu suntem în play-off, dar am luat o opțiune serioasă. Înainte de meci aveam ceva emoții, pierdusem foarte multe puncte și eram foarte aproape de locul 7.

Am făcut o repriză foarte bună, chiar puteam să mai marcăm, dar în repriza a doua n-am mai ținut ritmul și asta s-a văzut, am fost egalați, dar până la urmă este important că am egalat și am obținut cele trei puncte. Primul obiectiv ăsta este, să intrăm în play-off, după care vom vedea. N-o să ne dăm la o parte și o să ne bucurăm de fotbal. Vrem să acumulăm cât mai multe puncte și să terminăm cât mai sus, să prindem un loc de Europa. Avem o echipă bună, cu experiență și putem face față în Europa.

(n.r - despre convocarea la națională) Eu nu pot să spun nimic, îmi fac datoria la echipă, cum și-o fac toți jucătorii, convocările le face dânsul. Sunt foarte mulți jucători valoroși atât în țară, cât și pe afară, care pot face față la națională, printre care și noi, dar vom vedea la momentul ăla dacă vom fi convocați. Am mai dat un gol cu capul la Mediaș, din ce țin eu minte. Cam aceeași fază a fost și atunci, și eu m-am mirat și i-am spus lui Vadim că-i mulțumesc, n-am mai dat gol cu capul din copilărie", a spus Budescu.

În urma acestei victorii, FC Voluntari a revenit pe locul 3, cu 46 de puncte, la opt lungimi în fața ocupantei poziției a șaptea, FC Argeș, care are un meci mai puțin.