Leo Grozavu, impresionat de Tavi Popescu! Remarca tehnicianului

Leo Grozavu, doar cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Popescu, pe care l-a felicitat pentru inspirația sa.

Tehnicianul a remarcat faptul că șapte dintre cele 11 goluri reușite de Tavi Popescu în acest sezon, au fost marcate din afara careului de 16 metri.

Grozavu: „Popescu are personalitate!”

„Din 11 goluri, 7 sunt din afara careului. Are personalitate, chiar dacă încep să-l cunoască adversarii, ușor-ușor. Parcă nici nu s-a așteptat să i-o dea Olaru.

A fost inspirat, a tras fantastic. Mulți se așteptau să dea mingea la careu, cum fac de obicei jucătorii în minutele de prelungire”, a declarat Leo Grozavu la LookSport.

Tavi Popescu, încurajat de cuvintele patronului

Deși FCSB a încheiat sezonul regulat la 14 puncte în spatele liderului CFR Clujn, Tavi Popescu este încrezător că echipa sa va reuși să o ajungă din urmă pe capioană.

„Am câștigat la ultima fază, terenul a fost prost. Eu nu mai speram, nu știu colegii. Am prins curaj și e bine că marchez... foarte frumos. Sunt foarte fericit! Faptul că patronul mă laudă îmi dă o ambiție în plus că trebuie să trag echipa după mine. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez pe un teren ca acesta. E foarte bine că am reușit să câștigăm, suntem în spatele CFR-ului și sper să o prindem. Nu e invincibilă. O batem noi două meciuri din două”, a declarat Octavian Popescu la finalul partidei.