BREAKING NEWS: Becali a facut planul pentru revenirea FCSB in Ghencea: "Merg si joc pe Steaua la orice ora!" Ce are de gand sa faca

Gigi Becali e gata sa respecte dorinta suporterilor FCSB si sa-si duca echipa inapoi in Ghencea.

Becali spune ca va vea o discutie cu suporterii de la Peluza Sud pentru a le cere acceptul de a juca pe noul Steaua. Becali insista ca echipa CSA nu va avea acces in Liga a 3-a din cauza problemelor de identitate juridica ale clubului.

"Nu trebuie sa vina suporterii mii si mii la mine, trebuie doar sa existe pace. Nu ma mai cert, nu ma mai bat, nu mai jignesc, nu mai injur. Daca o sa fie pace, joc in Ghencea. O sa vorbesc cu baietii aia... O sa le zic sa fie omenie, sa-i lase si pe cei de la FCSB. Stadionul se deterioreaza, nu poate sa-l tina CSA. Si asa daca le fac niste plangeri penale.. cum adica, voi jucati de la liga de amatori pe stadion de 100 de milioane?

O sa vedeti ca nu au voie nici sa promoveze in liga a 3-a. Eu nu fac pace cu Armata, eu fac pace cu suporterii. La CSA si la Armata le dau cu legea in cap. Vreau pace! Daca nu, nu joc. Sa faca Mustata cu asociatia, sa mearga 20 000, sa spuna ca au fost tovarasi si sa fie intelegere si acum.

Vor sa faca ei in tara asta tot ce vor? Nu vreau scandal. O sa spuna suporterii FCSB: 'Bai, nea Gigi, noi suntem zeci de mii, iar ei sunt cateva mii!' Dar eu vreau pace, nu scandaluri si batai. Daca vreau sa joc in Ghencea, joc cand vreau eu. Eu am adus in Romania 300 de milioane de euro! Bani fara sa vand nici petrol, nici gaze, nici cherestea, nimic. Am adus in Romania cadou 300 de milioane! Am vazut aer, iluzii! Am vazut fotbal si le-am dat jucatori si calificari", a spus Becali la Digisport.