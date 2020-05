EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Becali a TURBAT de nervi cand a aflat ca FCSB poate fi EXCLUSA din campionat din cauza COVID: "Du-te, ba, d-aici! Nu pot sa cred ca gandesc cu fundul!"

Becali s-a infuriat cand a aflat de recomandarile autoritatilor sanitare. O comisie a Ministerului Sanatatii a cerut excluderea din competitie a echipelor din Liga 1 la care se confirma cazuri de COVID.

Lui Becali nu-i vine sa creada ca o asemenea masura poate fi aplicata. Patronul FCSB a avut o reactie dura in momentul in care reporterul PRO TV i-a transmis ce planuri au autoritatile medicale cu fotbalul.

"Du-te, ba, de-aici... Il iei pe jucator si gata, asa e in toate tarile... Cum sa fie exclusa echipa din campionat? Cum sa faci asa ceva? Astia nu gandesc cu capul, gandesc cu piciorul! Suntem pe camp, suntem in jungla? Astea sunt... Gata, hai ca vorbesc aiurea. Oamenii gandesc cu fundul si nu cu capul in tara mea! Normal ca ma supar. Oamenii n-au inteligenta, minte, creier in cap. Normal ca ma supar! Auzi, cum sa zici asa ceva? Peste tot in Europa e altfel, un jucator pozitiv e bagat in carantina. Cum sa excluzi echipa?! Cine a spus asa ceva? Nu cred asa, nu cred!"ipa?! Cine a spus asa ceva?", a spus Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.